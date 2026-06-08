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石岡區頭坪巷作為通往新社的關鍵要道，去年因颱風暴雨導致邊坡面臨深達 16.5 公尺的崩塌危機。為了幫鄉親與果農搶回一條「安全回家的路」，台中市政府與中央協力投入2,971萬元，今（8）日正式舉行災害復建工程開工典禮。工程預計年底完工，期間更將貼心維持「單線通車」，在安全前提下全力捍衛農民的生計命脈。民政局長吳世瑋代表市長盧秀燕出席典禮時指出，石岡區頭坪巷邊坡崩塌後，市府與區公所第一時間便啟動緊急應變及安全維護。復建工程總經費共2,971 萬元，由內政部國土管理署中區分署補助2,769.5萬元，市府建設局自籌 201.5萬元。他特別感謝立法院副院長江啟臣協助爭取中央經費，以及市議員吳振嘉、蔡成圭對預算的支持，市府團隊將持續督導工程品質，確保鄉親擁有更安全的通行環境。吳世瑋說，由於該路段邊坡崩塌較深、地形複雜，因此以「提升邊坡穩定及防災韌性」為核心，採用層階梯式加勁擋土牆工法。規劃興建長約27公尺、總高度達16.5公尺的加勁擋土牆，並搭配微型樁深層補強系統與鋼筋混凝土基礎底版，以強化基礎承載力與抗滑穩定性。同時，工程也同步完善牆背排水、拍漿溝等改善設施，有效減少地下水及豪雨逕流的衝擊，降低道路再次受損的風險。立法院副院長江啟臣表示，山區最怕遇到颱風和豪雨災害，頭坪巷下邊坡崩塌深度高達16.5公尺，若僅做表面修復根本無法治本。他強調，最初中央在評估補助時有所保留，質疑是否有必要投入如此龐大的經費，但他堅持山區復建必須「一勞永逸」，經極力協調爭取後，最終成功獲得內政部國土管理署核定，讓總經費 2,971 萬元一毛都沒刪、全數通過。江啟臣指出，頭坪巷是通往新社崑山、水井等地的關鍵要道，更是當地柑橘等農產品運輸的命脈。預計工期約210天，雖然全面封路施工最為便利，但為了照顧農民生計，他特別交代施工團隊在安全前提下，一定要設法「保留道路單向通行」，將對居民日常生活與農產運輸的衝擊降到最低。同時，適逢汛期及颱風季，他也提醒山區居民提高警覺，留意降雨可能帶來的災害風險。