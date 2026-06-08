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據媒體報導，民眾黨立法院黨團接連提出《公職人員選罷法》、《刑訴法》部分條文修正草案，但被稱為「高虹安條款」與「柯文哲條款」，引發關注。對此，律師黃帝穎今（8）日在《新聞！給問嗎？》節目中批評，民眾黨團吃相難看、背離社會價值，行政院要維護社會正義的基礎，可以思考不予副署。據媒體報導，藍白原訂於8日三讀《公職人員選罷法》第26條修正草案，為新竹市長高虹安掃除連任可能的障礙，但國民黨團突然踩剎車，全案擇期協商。黃帝穎說明，現行選罷法規定，若沒服完刑不能參選公職，而高虹安身陷旅美學者陳時奮的誣告案，二審判決有罪六個月有期徒刑，可以改為易服社會勞動，如果最高法院今年駁回高虹安上訴，做不完就無法登記參選。黃帝穎批評，民眾黨團提了一個修法，要把《選罷法》條文放寬，這是荒謬的，對於公職人員要求，不如保全業與公務員，如此法體系就會錯亂，民眾黨團為了高虹安吃相難看、背離社會價值，行政院要維護社會正義的基礎，可以思考不予副署。另外，民眾黨團擬修正《刑訴法》，將羈押要件的「勾串共犯或證人之虞」刪除，民眾黨主席黃國昌批評，將修法貼上「柯文哲條款」標籤，這是在混淆視聽。黃帝穎則說，黃國昌最會牽拖別人，修掉《刑訴法》勾串之虞的要件，這個要件在貪污常見，但更常見的是詐騙集團，下游的車手押不起來，就會讓詐團有很大空間，在檢警打詐上有非常大危害。黃帝穎也說，無論是哪一個政黨，本就不容許押人取供，羈押必須要有法律上面的原因，民眾黨前主席柯文哲都不談前貼身祕書「橘子」，其潛逃是否有勾串正是檢方攻擊的要點，柯文哲不斷喊話押人取供，如此的政治操作，仍無法解決二審要面臨前鼎越董事長朱亞虎認罪行賄的狀況。