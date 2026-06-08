長青命理節目《命運好好玩》確定換掉何篤霖、陳亞蘭，改由五堅情的小賴（賴晏駒）、湯鎮瑋接棒主持，至於換人的原因，JET電視台起初解釋節目從2小時的播出時長改為1小時，所以依比例調降主持費，但何篤霖否認與酬勞有關，自己是突然接到通知說「不用再來了。」而今（8）日下午節目在華視錄影並開放媒體探班，湯鎮瑋也表示這週才知道接下主持，以臨危受命的心情上陣，跟小賴是在錄影前才第一次見面。
突然接下主持棒 臨危受命心情上陣
湯鎮瑋原本是《命運好好玩》的命理老師來賓，他對於節目內容並不陌生，形容和節目的關係，有點像是「最熟悉的陌生人」，而接下主持棒的過程，其實蠻突然，「是這週才知情」。
小賴也表示，因為事情發生得太過突兀，加上他這禮拜剛好人不在台灣、遠在國外工作，導致這對新搭檔竟然在今天錄影前，才第一次正式見面就得直接上場開錄，現在也在調整主持時的默契。
此外，《命運好好玩》原先聲明表示，是因為《新聞挖挖哇》收視表現亮眼，決定加長為2小時節目，因此壓縮到《命運好好玩》的節目長度，將縮減為1小時，因此與主持人協商將主持費按比例調降為1小時的費用，很遺憾無法與亞蘭姐及篤霖哥達成共識。
針對降薪一事，何篤霖透露前幾年就降過了，去年底錄影的時間一延再延，他後來就接到通知說不用再來了，自己也覺得十分突然。而何篤霖經紀公司稍早也回應：「這麼多年了，篤霖哥非常謝謝電視台和製作單位多年的照顧。」感性表示在現在大環境這麼不景氣的情況下，一個節目能陪伴大家做這麼久，大家都付出了極大的心血，真的辛苦了！
《命運好好玩》2002年開播！何篤霖是二代主持人變長青主持人
《命運好好玩》2002年開播，何篤霖2004年接棒高凌風，成為第二代主持人後，一路主持至今，可說是節目的代表性人物；他身邊搭檔換過況明潔、郭靜純，2022年才由陳亞蘭加入，兩人一起主持至今，現在兩人都同步卸下主持棒。
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湯鎮瑋原本是《命運好好玩》的命理老師來賓，他對於節目內容並不陌生，形容和節目的關係，有點像是「最熟悉的陌生人」，而接下主持棒的過程，其實蠻突然，「是這週才知情」。
小賴也表示，因為事情發生得太過突兀，加上他這禮拜剛好人不在台灣、遠在國外工作，導致這對新搭檔竟然在今天錄影前，才第一次正式見面就得直接上場開錄，現在也在調整主持時的默契。
此外，《命運好好玩》原先聲明表示，是因為《新聞挖挖哇》收視表現亮眼，決定加長為2小時節目，因此壓縮到《命運好好玩》的節目長度，將縮減為1小時，因此與主持人協商將主持費按比例調降為1小時的費用，很遺憾無法與亞蘭姐及篤霖哥達成共識。
針對降薪一事，何篤霖透露前幾年就降過了，去年底錄影的時間一延再延，他後來就接到通知說不用再來了，自己也覺得十分突然。而何篤霖經紀公司稍早也回應：「這麼多年了，篤霖哥非常謝謝電視台和製作單位多年的照顧。」感性表示在現在大環境這麼不景氣的情況下，一個節目能陪伴大家做這麼久，大家都付出了極大的心血，真的辛苦了！
《命運好好玩》2002年開播！何篤霖是二代主持人變長青主持人
《命運好好玩》2002年開播，何篤霖2004年接棒高凌風，成為第二代主持人後，一路主持至今，可說是節目的代表性人物；他身邊搭檔換過況明潔、郭靜純，2022年才由陳亞蘭加入，兩人一起主持至今，現在兩人都同步卸下主持棒。