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急性血癌最大困難是「診斷快速」 醫：敗血症、發燒、感染成關卡

▲演員傅子純傳出急性血癌離世，醫師表示，目前沒有認定哪些特定族群一定會得到血癌。（圖／取自傅子純臉書）

誰會得血癌？ 醫：沒有特定族群

演員傅子純傳出「急性血癌」病逝，讓不少人關注為什麼會短短幾天內病情急轉直下？醫師提到，先前遇過患者從出現症狀到診斷，並沒有超過一週；其中最大的困難就是診斷要非常快速。台北市立萬芳醫院血液腫瘤科主任張家崙受訪時表示，不針對個案而論，而急性血癌之所以稱為「急性」，就是因為真的很快。醫師說，先前曾遇過一位患者，到醫院時出現發燒、咳嗽症狀，原以為只是感冒，但因為血球數量異常，後來診斷為血癌。張家崙表示，從開始出現症狀到骨髓切片確定血癌，並沒有超過一週。張家崙直指，急性血癌最大的困難是「診斷要非常快速」，包括醫院有無血液科醫師、可否及時做骨髓切片協助診斷，還有急性症狀控制，包括發燒、感染等，因為全身血球都變成癌細胞，此時的白血球並沒有什麼攻擊病菌的能力。「敗血症、發燒及感染是第一個很難過的關」張家崙指出，除了急性症狀的控制外，血癌的血球是癌細胞，並不會像正常細胞流來流去，而是凝結在一起，造成血栓，因此有些血癌會以中風、血栓表現。血癌本身的細胞長得很快。張家崙表示，從症狀到診斷約不到一週，長得很快時細胞會崩解，就會出現腫瘤溶解症後群，一般是急性血癌會較常遇到威脅生命。醫師提到，通常走到急救，就已經顧不了血癌。張家崙說，急救要不是心肺功能出問題，不然就是敗血症到某一個程度時，也來不及治療血癌，等到真的需要急救才到醫院，就會變得比較困難。醫師提及，大部分遇到患者包括持續性發燒，原以為是感冒但都沒有好，或愈來愈嚴重、疲憊、疲倦等，症狀變得厲害。另外，有些是透過健康檢查或小疾病意外找到。張家崙說明，大部分急性血癌多少都有些感染、發燒症狀，而今天藝人發生這樣的事情大家可能會有點恐慌，但目前來看，大部分患者不至於到急救才到醫院的情況。張家崙指出，台灣醫療可近性相當高，如出現感冒或感染症狀，去了診所吃藥超過2週都沒有改善，建議應就醫，即便不是血癌，也可能要留意其他疾病。醫師提醒，台灣血癌常好發在40至50歲的年齡層，家族史的情況也不多。張家崙說，「常會有患者問我們，我為什麼這麼衰會得到血癌？」但外在環境影響非常多，有些跟小時候有無受到病毒感染，或接觸到化合物，芳香環類等有機化合物，接觸到放射線暴露等，都可能影響血癌風險。但目前沒有認定哪些特定族群就一定會得到血癌、也不用先做基因篩檢，因為篩了也無法預測血癌何時發生，張家崙建議，仍是老生常談，日常養生如早睡早起、不菸不酒、戒檳榔等，也建議控制血糖、三高，都是預防癌症等最好方式。