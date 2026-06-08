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韓國嘻哈團體Epik High成員Tablo在2013年曾帶著愛女Haru一起出演育兒綜藝《超人回來了》。當年還是孩子的Haru，今年已經16歲，近日還被發現悄悄參與了SM娛樂旗下人氣男團RIIZE的主打歌製作，不少看著Haru長大的網友集體震驚直呼：「沒想到當年的小孩，現在居然已經長大到可以自己賺錢了！」根據韓國歌壇相關人士消息指出，RIIZE即將推出的第二張迷你專輯，在主打歌〈Do your dance〉公開的歌曲製作人員名單中，填詞欄位赫然出現了「Haru Lee」這個名字，竟然就是Haru本人。引人注目的是，填詞名單中只有Haru的名字，也意味著是「單獨作詞」，代表Haru並非依賴爸爸Tablo的協助，而是完全憑藉個人才華完成創作。事實上，2010年出生的Haru從小就活在鎂光燈下，過去與爸爸Tablo一起錄製熱門綜藝節目《超人回來了》，可愛模樣深植人心。近年雖然減少在螢幕前露面，但爸爸的優秀基因完美遺傳到Haru身上，先前她就和爸爸Tablo共同參與過女團KiiiKiii的歌曲〈To me from me〉填詞，甚至攜手完成過電影《Nirvana The Band》的韓文翻譯工作。Tablo先前在節目中向粉絲透露，女兒目前正在積極準備美國大學入學標準測驗（SAT）以及大學預修課程（AP）的考試，連自己都覺得難以置信，當年的小女孩一轉眼已經長大成為高中生。看著Haru長大的觀眾心情百感交集，紛紛留言表示：「Haru竟然已經到了可以作詞的年紀」、「開始自己賺錢追星了」、「從小就這麼優秀！」。而Haru首度單獨作詞的歌曲，將在本月15日正式發行。