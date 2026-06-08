我是廣告 請繼續往下閱讀

▲163braces（如圖）從學生時期就參加歌唱比賽與演出，疫情時隨興上傳一支短短 9 秒，標題為「我也是」的影片在 YouTube 上爆紅。（圖／記者嚴俊強攝影）

創作歌手163braces（吳朵芸）在網路上有5000萬聲量，甜美外型讓她一出道就獲得關注，被稱作「國民女友」。163braces去年發行首張專輯《海螺記》，順利入圍第37屆金曲獎「最佳新人獎」，今受訪時她開心表示：「能踏到金曲的領域非常榮幸 。」而得知入圍後，交往7年的歌手男友李浩瑋也擁抱她說：「真的很恭喜妳！」互動十分甜蜜！163braces首度入圍金曲獎，今難得舉辦媒體聯訪，她看似有些緊張。受訪時被問到得知入圍當下的心情？她笑說：「有點驚訝到冷靜，還沒有反應過來，開始收到（祝賀）訊息後才有實感，能踏到金曲的領域非常榮幸 。」前陣子剛過生日的她，認為作品能夠入圍金曲獎，對自己來說是很好的生日禮物。典禮當天，163braces透露會帶著家人送的化妝包，當作是自己的幸運物：「（家人）知道我是很焦慮的人，雖然很開心但也不會太興奮，跟我說平常心。」163braces直言能夠入圍已經超出預期，沒有期待會不會拿獎，她吐露真實想法說：「可能這東西（指金曲獎）很巨大，到現在還覺得有點不可思議。」此外，交往7年的男友李浩瑋也曾入圍金曲新人獎，對此163braces透露得知喜訊當下，對方立刻給予祝福、擁抱她說：「真的很恭喜妳！」而163braces也很感謝這位歌壇前輩一路以來的陪伴。163braces從學生時期就參加歌唱比賽與演出，疫情時隨興上傳一支短短 9 秒，標題為「我也是」的影片在 YouTube 上爆紅，立刻引起網紅名人們模仿、轉發，讓她收穫5000萬點閱與海內外粉絲。個性古靈精怪的她，透露名字163braces是她隨便取的：「因為要發 YouTube 想要英文名，但我沒有。我身高163、戴著牙套（braces），就變成163braces。」163braces爆紅之後，也因為甜美外型、總是掛著燦爛笑容，獲得「國民女友」的封號。163braces去年發行首張個人全創作專輯《海螺記》，不僅身兼詞曲創作與主唱，更親自擔任專輯製作人，展現全方位音樂實力。不過，非音樂科系出身背景的她，始終帶著「冒牌者症候群」的焦慮，曾坦言：「身邊的人都很早就踏入圈子，我覺得自己跟不上，這是我痛苦的來源。」如今163braces用實力證明自己的音樂才華，被問到入圍後工作量是否增加？她笑回最近蠻忙的：「本來好像事情就排得蠻緊湊的，所以沒有實質上的感受，可能公司比較有感。」