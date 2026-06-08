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▲大同鋁業總經理張哲碩（中）現場會勘，實際走訪現場了解大園國小需求。（圖／翻攝畫面）

位於桃園航空城周邊的大園國小，飛機起降聲幾乎成了校園日常的一部分，但是當轟鳴聲一次次劃過天空，除了干擾教學節奏，也可能影響學生的專注力、聽力健康與學習品質。桃園市大園國小呂琬倩總務主任指出，每架飛機經過造成的干擾長達8至15秒，校內部分教室因舊有窗戶老化、隔音效果有限，加上部分零件損壞、修繕不易，導致飛機噪音更容易直接進入教室，對第一線教學現場造成長期干擾。在了解校方需求與現場狀況後，大同鋁業（TTA）決定投入「聽見幸福：大園國小校園環境韌性與健康倡議計畫」，捐贈著重隔音性能同時符合CNS最高規格標準的抗風壓性、氣密性及水密性的窗體系統，協助校園進行教室窗戶更新工程，盼望讓孩子們擁有更安穩的學習空間。此次計畫除了硬體修繕，更強調「從捐贈走向倡議」的核心精神。大同鋁業表示，根據研究指出，長時間暴露於高噪音環境中，容易造成兒童注意力下降，甚至在語言學習與認知發展產生影響。尤其在國小階段，孩子正處於聽覺與學習能力的重要發展期，一個相對安靜、安全的學習空間，幾乎成了成長過程中的基本保障。大同鋁業表示，「企業不只是提供產品，更希望透過實際行動，回應社會中被忽略的需求。」尤其教育環境與兒童健康，往往需要更多長期關注與跨界合作，才能真正產生改變。目前初步以「英文聽力教室」作為示範空間，優先改善對安靜環境需求較高的教學空間。未來也將依據實地會勘結果，確認施作窗型與範圍，透過專業施工方式，逐步提升校園整體環境韌性。大園國小校長劉燕霏提到，「長期以來，飛機噪音確實對教學現場帶來不少挑戰，尤其在課堂進行時，老師往往需要暫停講課，等待飛機通過後才能繼續上課。」此次透過企業與民間單位的協力支持，不僅改善了硬體設備，也讓學校感受到社會對教育環境的重視與關心。大同鋁業長期深耕鋁窗與建築材料領域，近年也持續投入ESG 與永續行動。此次與 Doiiin永續媒體攜手合作，不只是一次校園修繕，更希望建立企業、學校與社會之間的共好關係，透過企業專業與資源投入，實際改善孩子們的學習環境，真正進入孩子生活中的具體改變。