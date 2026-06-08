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曾寫下台灣排球史上首位旅德紀錄的國家隊主力自由球員「矮妹」賴湘程，近日正式宣佈加盟美國職業排球聯盟（Major League Volleyball，簡稱MLV）擴編球隊北加州隊（MLV NorCal），成為台灣排球史上首位站上美國職業舞台的排球選手，再度突破台灣女排旅外的天花板。消息一出，許多球迷直言：「這太強了」、「祝一切順利～」。北加州隊日前透過官方社群媒體宣布賴湘程加盟消息，並以「從世界舞台到北加州」歡迎這位來自台灣的國家隊自由球員加入。球團在介紹中高度肯定了賴湘程在國際賽場上的豐富經驗與穩定的防守能力。值得注意的是，這支預計於2027年正式投入MLV賽季的北加州隊，幕後經營團隊陣容相當華麗，由美國首位女性億萬創投家Theresia Gouw、NBA沙加緬度國王隊董事長Vivek Ranadivé，以及三屆奧運沙排金牌得主Kerri Walsh Jennings共同領導，球隊以「女性領導與女性運動發展」為核心理念。談到加盟過程，賴湘程表示，自己與北加州隊的首次面談留下相當深刻的印象。「那時候跟球團線上面試，聊得非常開心。我想可能是因為這一年在德國生活，英文能力有進步，所以能夠更自在地跟他們交流，也更能表達自己的想法。」她透露，球團在面談過程中相當重視球員特質與團隊文化，也讓她感受到球隊對女性運動發展的重視。「我想他們覺得我的個性和特質蠻符合球隊想要建立的文化，所以最後決定邀請我加入。」回顧賴湘程的職排生涯，版圖擴張速度相當驚人。她於2022至2024年間，效力中國女子排球超級聯賽深圳女排；2025年則挑戰德國甲級聯賽球隊圖林根蘇爾樂透女排，成為台灣排壇旅德第一人，並在該賽季一舉協助球隊完成德國盃與德國聯賽雙料冠軍的壯舉，個人更榮膺德國盃最佳自由球員。近年美國女子排球聯賽快速成長，吸引越來越多國際球員加盟，也讓職業排球在北美市場獲得前所未有的關注。賴湘程透露，過去便曾關注美國聯賽發展，但始終不敢想像自己有一天能夠站上這個舞台。賴湘程坦言，當初收到消息時相當意外。「當經紀公司告訴我有機會去美國打球的時候，我其實非常驚訝。」賴湘程表示，「我從來沒有真的想過自己有一天會有機會到美國職業聯賽發展，所以當機會出現時，真的覺得很不可思議。」他進一步說道：「這兩、三年一直看到美國排球發展得很好，如果有機會在那邊打球一定會是很棒的事情，但我從來沒有真正想過會輪到自己。」相較於過去獨自前往歐洲時的忐忑，如今在歐洲賽場證明過身手、且英文能力大幅提升的賴湘程，心境已有顯著成長。「經歷過德國那一年的生活之後，我知道旅外一定會有很多挑戰，但也因為跨過了那道門檻，所以現在比較有信心去面對新的環境。」面對即將到來的2027賽季，賴湘程已經定下明確目標，表示：「現階段最重要的就是把身體照顧好、狀態維持好，並持續精進英文能力。我相信新的聯賽一定會有更高層級的挑戰，但我會做好準備去迎接它。」從台灣企業排球聯賽、中國聯賽、德甲雙冠王，到如今前進運動商業化規模最高的美國職排。賴湘程一步步踏出台灣女排未曾有人走過的路，不僅用實力驚艷世界，更為台灣年輕排球運動員開啟了勇敢旅外的無限希望。