近日受到梅雨鋒面與西南氣流影響，全台各地雷雨不斷，大雨過後促使蟑螂大軍湧現，讓不少家庭感到相當困擾。但近期高雄一群超過40名「殺蟑勇士」集結，在平台推出「代打蟑螂」服務，價格最低只要100元，更號稱全高雄都能找得到，超強大廣告瞬間在網路爆紅，也讓許多人看傻回應「連打蟑螂都有冒險公會了」。

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消滅小強最低100元！超過40名殺蟑勇士集結：

一名網友近日在Threads貼出廣告海報，畫面中詳細列出多名「蟑螂勇士」資訊，包括個人性別、服務地區、服務時間，甚至還有個人介紹以及每個人的殺蟑技能，收費從100元起至450元皆有，有人號稱「敢徒手抓蟑螂、壁虎、蜘蛛」，也有人提供24小時服務，甚至加碼推出「買五送一」優惠，廣告還強調全高雄都能找得到支援。

超吸睛的殺蟑廣告瞬間在網路爆紅，至今已累積超過28萬人瀏覽，不少網友讚賞留言「這是什麼大型RPG世界嗎，連打蟑螂都有冒險公會了」、「我需要台北市內湖區跟新北市淡水區的勇者，今年夏天真的蟑螂路上多到快崩潰」；甚至有網友直接加入殺蟑行列，「台南我可以幫忙打，我見蟑螂如殺父仇人」、「來自新北的蟑螂勇士，會飛的也可以處理」。

代打蟑螂服務爆紅！已破80人報名：抓壁虎、倒垃圾也OK

近期暴雨襲全台灣，不少人家中冒出蟑螂大軍，一群高雄人嗅到商機，建立「鄰里互助」平台推出「代打蟑螂」服務，民眾只要簡單填寫需求，接著等待快速媒合即可，最後這群勇者們會直接抵達現場支援，強調全程不需要建立帳號、不需要事先付款。

目前查看官網已有多達80位蟑螂勇士等待接案，有9人已送出需求等待配對中，倘若民眾自許「蟑螂天敵」想賺點外快，不妨可以試試用該平台接案，且上頭任務不只包括殺蟑，例如抓壁虎、倒垃圾甚至是簡單跑腿都沒問題。

▲「鄰里互助」平台推出「代打蟑螂」服務，民眾只要簡單填寫需求，接著等待快速媒合即可，目前已有多達80位蟑螂勇士報名等待接案。（圖／翻攝鄰里互助平台）
▲「鄰里互助」平台推出「代打蟑螂」服務，民眾只要簡單填寫需求，接著等待快速媒合即可，目前已有多達80位蟑螂勇士報名等待接案。（圖／翻攝鄰里互助平台）

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陳雅雲編輯記者

畢業於淡江大學中文系，出社會第一份工作選擇媒體行業，在《NOWNEWS今日新聞》服務近4年，目前擔任生活編輯，長期專攻民生消費、美食旅遊、生活知識，以及網路熱門議題討論等相關新聞。

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