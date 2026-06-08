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消滅小強最低100元！超過40名殺蟑勇士集結：

代打蟑螂服務爆紅！已破80人報名：抓壁虎、倒垃圾也OK

▲「鄰里互助」平台推出「代打蟑螂」服務，民眾只要簡單填寫需求，接著等待快速媒合即可，目前已有多達80位蟑螂勇士報名等待接案。（圖／翻攝鄰里互助平台）

近日受到梅雨鋒面與西南氣流影響，全台各地雷雨不斷，大雨過後促使蟑螂大軍湧現，讓不少家庭感到相當困擾。但近期高雄一群超過40名「殺蟑勇士」集結，在平台推出「代打蟑螂」服務，價格最低只要100元，更號稱全高雄都能找得到，超強大廣告瞬間在網路爆紅，也讓許多人看傻回應「連打蟑螂都有冒險公會了」。一名網友近日在Threads貼出廣告海報，畫面中詳細列出多名「蟑螂勇士」資訊，，廣告還強調全高雄都能找得到支援。超吸睛的殺蟑廣告瞬間在網路爆紅，至今已累積超過28萬人瀏覽，不少網友讚賞留言；甚至有網友直接加入殺蟑行列，「台南我可以幫忙打，我見蟑螂如殺父仇人」、「來自新北的蟑螂勇士，會飛的也可以處理」。近期暴雨襲全台灣，不少人家中冒出蟑螂大軍，一群高雄人嗅到商機，建立「鄰里互助」平台推出「代打蟑螂」服務，民眾只要簡單填寫需求，接著等待快速媒合即可，最後這群勇者們會直接抵達現場支援，強調全程不需要建立帳號、不需要事先付款。目前查看官網已有多達80位蟑螂勇士等待接案，有9人已送出需求等待配對中，倘若民眾自許「蟑螂天敵」想賺點外快，不妨可以試試用該平台接案，且上頭任務不只包括殺蟑，例如抓壁虎、倒垃圾甚至是簡單跑腿都沒問題。