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國民黨主席鄭麗文訪美進入第二周，她於台灣時間今（8）日上午在紐約舉行僑宴，並於致詞時強調，國共平台恢復後，只要回到九二共識、反對台獨，兩岸分歧就有化解可能，也要「避免台灣海峽成為下一個荷姆茲海峽」，引發輿論熱議。對此，金馬影帝陳慕義直言，台灣獨立建國是母親的眼淚，「要做一個有尊嚴的台灣人」！陳慕義表示，台灣獨立建國，是2300萬台灣人應該有的意願和尊嚴，是在跟這個世界講「台灣有自由、民主、人權、法制，也有好的經濟、綠電、醫療、環保、生活的樂趣」；不過，他也感嘆，二戰後的世界，誕生了很多國家，但卻獨獨沒有台灣。陳慕義續指，台灣獨立建國主要目的，在於「中華民國」和「中華人民共和國」，這兩個中國要劃清界線，而台灣從來都不是那2個國家的國土、人民和情感。「台灣獨立建國是我的命，是我的祖先屈辱、流血、死亡建國未成。」他表示，自己欣然地承受，要插上獨立的旗幟，同時呼籲這是母親的眼淚，要做一個有尊嚴的台灣人。