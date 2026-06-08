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美國就業數據表現強勁，市場對聯準會（Fed）升息預期升高，加上中東局勢未見緩和，推升美元指數重返100大關，加上費半指數單日重挫逾10%，創下2020年疫情以來最大跌幅，台股今（8）日盤中也一度暴跌逾2700點，外資在台股賣超近千億元，新台幣兌美元也重貶2角，但隨著台股跌幅收斂至1568點，新台幣兌美元終場收31.58元，貶值1.05角，逾半個月收盤新低，台北外匯經紀公司成交量更擴增至22.16億美元。就國際匯市表現來看，美元指數一度來到100.17，之後曾回跌至99.97，隨後又回到100.12附近。亞洲主要貨幣日圓兌美元今日也一度貶至160.39，目前在160.2盤整，而韓元兌美元也一度貶至1559.46，之後拉回至1530.6附近，離岸人民幣兌美元盤中也下探6.7921，目前回到6.7862盤整。至於新台幣兌美元今日開盤就貶破31.5元，以31.51元、貶值3.5分開出，在美元走強及台股崩跌一度逾2700點之下，新台幣進一步貶破31.6元，一度來到31.648元，重貶1.73角，隨後在台股跌幅收斂，新台幣貶幅也有收斂，只是在外資賣超台股新台幣938.51億元，並有匯出之下，終場新台幣兌美元收在31.58元，還是貶值1.05角，為5月22日以來收盤新低價。