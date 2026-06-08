近期台灣人對於日本藥妝神物「液體 OK 繃」的社群討論熱度極高，先是有許多網友生動形容塗抹時的劇痛簡直是酷刑，隨後便流傳出一段自稱代購業者的說法，宣稱「台灣人一直以來都用錯了，應該要先擦藥膏才能塗液體 OK 繃」，一票網友信以為真。對此，日本旅遊達人、前台大醫院感染科醫師林氏璧於昨（7）日特別在臉書發文澄清，說明書和官網上真的是建議不要先塗藥膏的，會讓液體 OK 繃無法發揮作用。
塗液體OK繃正確用法！先擦藥膏優碘都NG
該名網友在Threads上分享，她的手掌處有一個脫皮的小傷口，使用台人愛買的日本藥妝「液體OK繃」，結果痛得她放聲大叫，直喊「大戰液體膠布失敗」。隨後有代購業者跳出回應，聲稱液體OK繃的使用方法，其實是要先上藥膏，然後覆蓋有藥膏的傷口，並非直接塗抹於傷口上，讓她笑說「每次日本店員都會驚訝，台灣人的勇猛」。
對此，林氏璧則反駁，液體OK繃的正確使用方式，就是將傷口清洗乾淨，完全擦乾後，直接塗抹液體OK繃即可。產品本身的成份就足以應付表淺傷口的殺菌需求，說明書和官網上真的是建議不要先塗藥膏的，會讓它無法發揮作用。
林氏璧解釋，市售液體OK繃是利用快乾液體在傷口表面形成防水膜，達到保護、防水及隔絕細菌的效果，本身也具有殺菌、消毒作用，由於產品多含有乙酸乙酯、乙醇或苯甲醇等成分，塗抹的瞬間會產生明顯刺痛感。
液體OK繃不是萬靈丹！醫師揭禁用傷口種類
林氏璧醫師重申，液體 OK 繃絕對不是萬靈丹，它只適合用來處理乾淨且邊緣整齊的小型表層傷口，例如日常生活中常見的紙張割傷、指甲邊緣的小脫皮、或是輕微的直線型擦傷。如果傷口本身已經出現紅腫、感染、甚至化膿的現象，就應該絕對避免使用。
林氏璧補充，因為一旦強行將細菌密封在密不透風的防水膜內，可能引發細菌感染甚至導致蜂窩性組織炎等，導致蓄膿無法排出，許多醫護人員都有收過這樣的爛攤子。
除了化膿傷口，臨床上還有許多情況也屬於液體 OK 繃的禁用範圍。例如大面積的擦傷、深層傷口、或是正在大量出血的患部，都不適合使用。此外，若是遭到貓狗等動物咬傷、被釘子刺入的穿刺傷、高溫燙傷，或是本身正處於濕疹、皮膚炎發作期的患部，也都切勿自行塗抹液體 OK 繃。面對複雜的傷口，保持乾燥通風或尋求專業醫師的診治，才是確保皮膚順利康復的正確之道。
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該名網友在Threads上分享，她的手掌處有一個脫皮的小傷口，使用台人愛買的日本藥妝「液體OK繃」，結果痛得她放聲大叫，直喊「大戰液體膠布失敗」。隨後有代購業者跳出回應，聲稱液體OK繃的使用方法，其實是要先上藥膏，然後覆蓋有藥膏的傷口，並非直接塗抹於傷口上，讓她笑說「每次日本店員都會驚訝，台灣人的勇猛」。
對此，林氏璧則反駁，液體OK繃的正確使用方式，就是將傷口清洗乾淨，完全擦乾後，直接塗抹液體OK繃即可。產品本身的成份就足以應付表淺傷口的殺菌需求，說明書和官網上真的是建議不要先塗藥膏的，會讓它無法發揮作用。
林氏璧解釋，市售液體OK繃是利用快乾液體在傷口表面形成防水膜，達到保護、防水及隔絕細菌的效果，本身也具有殺菌、消毒作用，由於產品多含有乙酸乙酯、乙醇或苯甲醇等成分，塗抹的瞬間會產生明顯刺痛感。
林氏璧醫師重申，液體 OK 繃絕對不是萬靈丹，它只適合用來處理乾淨且邊緣整齊的小型表層傷口，例如日常生活中常見的紙張割傷、指甲邊緣的小脫皮、或是輕微的直線型擦傷。如果傷口本身已經出現紅腫、感染、甚至化膿的現象，就應該絕對避免使用。
林氏璧補充，因為一旦強行將細菌密封在密不透風的防水膜內，可能引發細菌感染甚至導致蜂窩性組織炎等，導致蓄膿無法排出，許多醫護人員都有收過這樣的爛攤子。
除了化膿傷口，臨床上還有許多情況也屬於液體 OK 繃的禁用範圍。例如大面積的擦傷、深層傷口、或是正在大量出血的患部，都不適合使用。此外，若是遭到貓狗等動物咬傷、被釘子刺入的穿刺傷、高溫燙傷，或是本身正處於濕疹、皮膚炎發作期的患部，也都切勿自行塗抹液體 OK 繃。面對複雜的傷口，保持乾燥通風或尋求專業醫師的診治，才是確保皮膚順利康復的正確之道。