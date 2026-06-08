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隨著長青命理節目《命運好好玩》主持人何篤霖、陳亞蘭，正式更換為小賴（賴晏駒）與湯鎮瑋，小賴今日下午錄影後接受媒體訪問，也提及未來節目走向會改版，希望不只在攝影棚錄影，會出外景，探訪各地特色宮廟，也會更為年輕化，結合網路直播，和觀眾互動。過去20年來，《命運好好玩》多以單純的棚內錄影、老師解說為主，未來新節目將全面打破框架，加入外景橋段。主持人將實地走透台灣，親自帶領觀眾到最接地氣的前線，體驗全台各大特色宮廟與豐富的民俗宗教文化。現場記者詢問，既然是會接觸各類宗教，是否會去藝人宋逸民創辦的「義起發光」教會，或是資深藝人阿西（陳博正）和太太詹玉琴（西嫂）在烏來經營的宮廟？小賴笑著回應，外景的具體路線雖然有特定規劃，但他自己不負責這一塊，但絕對會努力走透全台灣，帶給大眾更全方位的民俗體驗。除了走出棚外出外景，新版的《命運好好玩》在呈現上也會更加生活化。湯鎮瑋表示，以前節目做久了確實會有一套流程，新版節目希望能打破傳統電視與網路的界線，融入網路熱門主題，甚至在棚內直接結合網路直播，以年輕人的社群語言和觀眾互動。針對近期股市動盪，湯鎮瑋表示，大家還是要腳踏實地地賺錢比較實際，在受訪現場分析下半年命理趨勢。他提醒「沖太歲、刑太歲」的生肖如：鼠、馬、兔、雞要特別注意風險。至於今年財運最好的生肖，湯老師點名屬豬、屬狗、以及屬虎的觀眾，今年財運都會有不錯的狀態。