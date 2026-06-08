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▲高市府教育局局長吳立森表示，模擬聯合國不僅是一個學習國際議題的平台，更是一個培養全球視野的舞臺。（圖／高市府教育局提供）

▲與會學生們熱烈參與。（圖／高市府教育局提供）

由高市府教育局主辦、行政暨國際處協辦，高雄中學及高雄女中及兩校模擬聯合國社（KHMUNer's Elite團隊）共同承辦的「2026年港都菁英模擬聯合國會議」，6、7日於高雄翰品酒店展開，為期兩天的學術盛會吸引來自全臺10個縣市、38所大專院校、高中職及國中106名學生參與。此次模擬聯合國會議共分為「歐洲議會」（European parliament - Plenary）、「聯合國經濟及社會理事會」 （ECOSOC）及「危機處理委員會」（Crisis Committee），由參與學子們扮演各會員國代表，於高度模擬國際議事廳進行的情境中展開辯論，學習於情境協商中平衡國家利益，並試圖為全球面臨的當前與未來挑戰尋求共識與解方。高市府教育局局長吳立森表示，模擬聯合國不僅是一個學習國際議題的平台，更是一個培養全球視野的舞臺。年輕人的聲音擁有改變世界的力量，期許參與學子能學習從不同角度思考問題，透過有意義的辯論交流意見，並在合作中尋求共識。高市府行國處處長張硯卿表示，在推動台灣外交的實務工作中，「每一位台灣人都是代表台灣的最佳形象大使」。張硯卿鼓勵青年世代，把握模擬聯合國的難得機會，積極參與全球議題的討論與交流，並且不要害怕犯錯，而是將每一次的挑戰視為學習的養分；期許大家在享受思辨與辯論的過程中，培養自信、建立深厚的跨校友誼，未來更能發揮影響力，讓世界透過年輕世代，看見台灣與高雄的力量。與會學生們也紛紛熱烈回饋，透過這場高強度的雙語思辨，讓他們透過模擬情境學習外語表達力並提升團隊合作能力，更重要的是學習跨出舒適圈、站在不同立場思考複雜的國際賽局，藉由跨文化交流與協商過程，深刻體會國際事務決策的複雜性，以及全球化時代下溝通與理解的重要價值。高市府教育局表示，教育局深化推動國際教育，鼓勵學生關注國際議題、拓展全球視野，並持續辦理模擬聯合國等多元國際文教論壇及交流活動，以培養青年學子國際理解、跨文化溝通及全球公民素養，成為具備國際競爭力與全球責任感的新世代人才。