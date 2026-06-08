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▲酷澎618火力全開，即日起到6月18日WOW會員指定商品滿888元天天折200元！（圖／Coupang酷澎提供）

▲INNISFREE綠茶籽玻尿酸保濕精華組玩具總動員限定版，為最新續集萌趣預熱。（圖／Coupang酷澎提供）

酷澎持續擴大WOW會員專屬權益，618期間推出「超夏殺」加碼優惠，即日起至6月18日，WOW會員購買指定食品飲品、洗沐用品、家用清潔、美妝保養及寵物用品等商品，單筆滿888元即可現折200元，每日皆可使用一次。每月僅需59元的WOW會員，除享有火箭速配與火箭跨境無條件免運外，更可在618期間天天享受專屬折扣回饋。搭配火箭速配最快隔日到貨與週日配送服務，無論是生活用品補貨，或選購Apple、OPPO等熱門3C新品，都能快速送達即刻享受。面對炎炎夏日，涼感商品買氣隨618同步升溫。酷澎推薦NIVEA妮維雅MEN瞬間酷涼系列男士止汗爽身噴霧，以及刷樂涼感濕巾等降溫好物，陪伴顧客清爽度夏。針對冷氣房室內晾衣需求，Persil寶瀅深層酵解洗衣凝露－室內晾衣款採用獨特酵素配方，能深入纖維洗淨污漬，有效去除潮濕異味，維持衣物潔淨與居家空氣清新。此外，迪士尼年度動畫新作《玩具總動員5》話題持續增溫，INNISFREE也推出多款聯名限定商品。其中，綠茶籽玻尿酸保濕精華組玩具總動員限定版，包含胡迪圖樣80ml限定容量精華、50ml標準版精華及三眼怪造型手拿鏡；無油無慮礦物控油蜜粉則推出彈簧狗、牧羊女寶貝及三眼怪等限定包裝。顧客可透過酷澎「火箭速配」搶先入手，6月14日前購買INNISFREE全系列商品滿499元，還可獲贈限量紅茶極效修護霜7ml。酷澎以顧客需求為核心，連家中毛孩的日常補給也能享受618優惠，趁機一次補足家中所需最划算。包括咪咪貓砂純木薯貓砂、DORO CAT豆乳貓雙重除臭極細豆腐貓砂等大型商品，都可透過手機輕鬆下單，交由「火箭速配」最快隔日到貨，免去搬運重物的辛勞，無懼戶外高溫與大包裝重量。除了犬貓用品外，酷澎也照顧各類型寵物家庭需求。觀賞魚飼料ISTA伊士達熱帶魚飼料中粒、ISTA伊士達烏龜飼料等商品，同樣適用現折優惠，讓WOW會員飼主輕鬆享受單筆滿888元現折200元的購物回饋。酷澎積極投資台灣、不斷提升消費體驗，透過建置自有車隊完善「最後一哩路」配送服務，結合可彈性預約7天內到貨、指定配送地點等貼心功能，「火箭速配」從週一到週日天天出貨。無論是輕鬆入手Apple系列 MacBook Neo、iPhone 17e，或是與OPPO Find X9 Ultra探索AI加乘哈蘇鏡頭的豐富視野，火箭速配最快隔日到貨，極速體驗最新機型。酷澎WOW會員每月只需59元，即可享有火箭速配、火箭跨境無條件免運服務，隨時都能輕鬆下單。WOW會員6月18日前購買指定類別商品（部分商品除外），單筆滿888元即可現折200元，每位會員帳號每日限使用1次，需完成線上付款並選擇指定宅配取件方式；活動名額有限，發完為止。美國保健品向來是酷澎消費者熱愛的品類之一。即日起至6月18日，包括NOW Foods鈣鎂膠囊、Doctor's Best葡萄糖胺軟骨素MSM＋UC-II素食膠囊，以及SPORTS RESEARCH阿拉斯加Omega-3魚油軟膠囊等數十款人氣營養補充品同步推出優惠，輕鬆為全家人的日常健康加分。韓國人氣男團BTS防彈少年團成員Jin聯名Light Standard鮪魚罐頭也成為粉絲關注焦點，外包裝採用Jin隨機造型，並加贈裝飾貼紙組，一次滿足收藏與美食需求。此外，韓國泡麵品牌農心最新推出的辛拉麵Rosé風味，融合奶油番茄與辣椒醬香氣，並降低辛辣度，顧客也可透過火箭跨境購入，最快3天即可品嚐韓國最新話題美味。酷澎也觀察到，火箭跨境消費者對日本機能型食品與飲品需求持續成長。包括UHA味覺糖綜合維他命補給軟糖、House好侍C1000維他命檸檬碳酸飲料等人氣商品皆深受歡迎，反映台灣消費者對日本商品的高度喜愛與信賴，透過火箭跨境即可輕鬆將日本人氣商品直送到家。憑藉全球供應鏈優勢，酷澎透過「火箭跨境」服務，結合EZWay易利委線上報關機制，將美國保健品、日本話題食品、韓國流行商品及香港時尚單品，以實惠價格直送台灣，讓顧客無須透過代購，即可一站購足全球熱門商品。把握上半年小額跨境購物免稅額度，讓美國、日本、韓國、香港等全球好物輕鬆跟著火箭跨境回家。