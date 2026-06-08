美國一名20歲大學生到日本家族旅遊，因使用AI工具問題與家人爭吵後失蹤，經數日大規模搜索，家屬證實，搜救志工已在京都山區尋獲遺體，警方排除他殺嫌疑。
據CNN報導，20歲的大學生威斯頓（James "Weston" Higginbotham）與父母、兄弟到日本旅遊，5月29日與家人爭吵後分開，獨自一人前往京都。
導致威斯頓與家人爭吵的原因，是他不滿母親在規畫行程時，使用人工智慧（AI）工具Chat GPT，批評這類AI技術運作要消耗巨大天然資源與能源。威斯頓是一名自然主義者與環保主義者，在奧本大學主修永續工程，始終將保護自然環境視為人生核心。
威斯頓的母親表示，家人起初透過定位軟體Life360追蹤威斯頓的位置，看到他搭乘火車並造訪幾間商店，但當家人傳訊詢問他去向後不久，他就關閉手機定位。
5月29日的監視器畫面最後捕捉到威斯頓走在京都市山科區的一條小徑上，該路徑正通往附近森林的登山步道。5月30日家人向當地警方報案，日本警方6月2日展開山區搜救，但當晚狂風暴雨導致搜救行動嚴重受阻，官方調動100多名警力、搜救犬及直升機，在茂密林區展開連續72小時的搜救，並於5日結束官方搜救行動。
威斯頓的家人在當地居民及自費聘請的民間搜救隊協助下，針對警方未搜查的山科區山林展開地毯式搜索。
京都警方證實，搜救志工在6日下午在山區發現威斯頓的遺體，目前初步排除他殺嫌疑，不會對外公布死因。
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導致威斯頓與家人爭吵的原因，是他不滿母親在規畫行程時，使用人工智慧（AI）工具Chat GPT，批評這類AI技術運作要消耗巨大天然資源與能源。威斯頓是一名自然主義者與環保主義者，在奧本大學主修永續工程，始終將保護自然環境視為人生核心。
威斯頓的母親表示，家人起初透過定位軟體Life360追蹤威斯頓的位置，看到他搭乘火車並造訪幾間商店，但當家人傳訊詢問他去向後不久，他就關閉手機定位。
5月29日的監視器畫面最後捕捉到威斯頓走在京都市山科區的一條小徑上，該路徑正通往附近森林的登山步道。5月30日家人向當地警方報案，日本警方6月2日展開山區搜救，但當晚狂風暴雨導致搜救行動嚴重受阻，官方調動100多名警力、搜救犬及直升機，在茂密林區展開連續72小時的搜救，並於5日結束官方搜救行動。
威斯頓的家人在當地居民及自費聘請的民間搜救隊協助下，針對警方未搜查的山科區山林展開地毯式搜索。
京都警方證實，搜救志工在6日下午在山區發現威斯頓的遺體，目前初步排除他殺嫌疑，不會對外公布死因。