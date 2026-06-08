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台股重挫大型權值股變重災區！成交量排行出爐：元大台灣50正2破72萬張

今天成交量第一名為「元大台灣50正2（00631L）」，成交量達72萬1913張

▲台股歷經劇烈震盪調整，但是ETF市場卻是相當火熱的標的，其中拿下今日成交量冠軍的為「元大台灣50正2（00631L ）」，成交量超過72萬張居首。（示意圖／NOWNEWS資料照）

「元大台灣50正2」是什麼？跟0050不同的差別一次看懂

「元大台灣50正2」它的持股內容不是像0050一樣是台灣前50大企業的股票，而是台指期貨契約，屬於槓桿型 ETF（Leveraged ETF）。

「買的不是股票」，而是期貨合約，這也是為什麼槓桿型ETF通常不會配息的原因。

▲「元大台灣50正2」它的持股內容不是像0050一樣是台灣前50大企業的股票，而是台指期貨契約，屬於槓桿型 ETF（Leveraged ETF）。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

「元大台灣50正2」適合長期投資嗎？隱藏風險陷阱曝光

簡單來說，假設台灣50指數今天漲10%，明天跌10%，100元漲10%變110元，再跌10%變99元，指數只虧了0.25%，0050正2卻會變成虧了1%。

同一期間投資 3 倍槓桿型 ETF Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares，投資報酬率卻是 -70.61%

美股大跌引發連鎖效應，台股今（8）日開盤即面臨強大賣壓，盤中一度暴跌2694.08點，創下台股歷史上盤中最大跌點紀錄。最終收43502.78點，下跌1568.16點，也是史上第3大跌點紀錄。然而雖然子權值股及中小型股全盤皆墨，但ETF市場卻非常火熱，湧現大量低接買盤，成交量排行前五名全部都是ETF，其中「元大台灣50正2（00631L ）」成交量超過72萬張居首，顯示許多投資人都願意承受槓桿風險，也要堅持在今天進場。台股今日盤面各種股類幾乎受到重挫，大型權值股成為大盤走低的重災區，包括台積電開盤立刻重挫135元，以2230元開出，終場下跌70元收在2295元，光是單一檔個股就拖累大盤指數約557點。聯發科也在開盤之後大跌365元，以3935元開出跌破4000元大關，終場下跌230元收在4070元，影響大盤指數116點等。不過即便台股歷經劇烈震盪調整，但是ETF市場卻是相當火熱的標的，顯示大量的投資人選擇在回檔過程中「進場撿便宜」，；第二名則是剛成立不久的主動式ETF「主動統一升級50（00403A）」，今日成交量也有68萬1333張。至於第三名至第五名，依序分別為「主動統一台股增長（00981A）40萬1951張」、「凱基台灣TOP50（009816）36萬6758張」、「元大台灣50（0050）31萬8509張」。由此可以看出，前五名都是ETF的產品，連具有高波動性的「元大台灣50正2（00631L）」，也有不少投資人都願意承擔風險在今天進場。然而大家都在瘋買的「元大台灣50正2（00631L ）」是什麼？很多人以為這是「0050的加強版」，買進去就等同於持有台積電、鴻海這種權值股，只是酬勞會放大兩倍，但其實不是這樣！槓桿型ETF會放大追蹤指數「單日報酬」的正向倍數，像這個就是2倍基金，標的指數上漲1%，2倍槓桿型ETF追蹤上漲2％；同理，如果標的指數下跌1%，2倍槓桿型ETF也會下跌2%。所以記住，投資人如果買進許多人也好奇，那「元大台灣50正2」適合長期投資嗎？許多專家其實並不建議，因為當股市上下震盪的時候，長期下來槓桿型ETF獲利就會被侵蝕得越多，因為槓桿型的ETF具備「每日重置」的機制。台灣大學財金系教授張森林就曾在文章〈槓桿型 ETF 的特性與風險〉分享實際案例，投資人買了追蹤MSCI南韓股價指數每日報酬率的 iShares MSCI South Korea Capped ETF，從 2013 年 4 月 10 日到 2020 年 3 月 13 日報酬率為 -0.99%；，原因就是南韓股市報酬率波動度很大，長期持有讓獲利被侵蝕得更多，因此也得出槓桿型ETF是一種短中期的投資，並非適合長期投資哦！