近期梅雨季節到來，鋒面加上西南氣流讓各地出現大雷雨或淹水狀況，每到下雨天最讓人苦惱的就是懼怕鞋子濕掉發臭。但近日就有民眾推薦，表示在寶雅意外找到「雨天鞋子救星」，是由知名生活家電品牌KINYO推出「防雨鞋套」，單價只要149元，但試穿效果驚為天人，不只淹水時保護鞋子不濕，就連騎機車回家腳也是乾的，不禁稱讚「超級厲害！」隨即讓該鞋套在網路爆紅，成為新一代的雨天神器。
雨天鞋子救星是它！免200元入手水準高：淹水、騎車腳都沒濕
有網友昨日在Threads分享，表示運動完後突然下起大雨，決定直接到附近的寶雅買一雙鞋套，起初他以為沒什麼功用，沒想到一穿上去後驚為天人，「超級厲害，騎機車完全沒濕，小腿以下整個是乾爽的，剛剛直接踩進積水裡也沒事，這150元花得很值得」。
超便宜防雨鞋套爆紅！外型時尚、防水超實用：還能重複穿
雨天鞋套是通勤族保護愛鞋不被雨水、泥濘浸濕的必備神物，目前市面上主要分成「拋棄式」與「重複使用型」兩類，價格從銅板價到數百元不等，能有效解決雨天讓鞋子濕透或發臭等困擾，且其相較於專用雨靴更方便，抵達室內後也能迅速脫下，保持腳部乾爽。
而網友所點名的鞋套神器，正是知名生活家電品牌KINYO推出的「磨砂白防雨鞋套」，該款主打鬆緊高筒設計，能夠完整包覆雙腳，鞋底布滿紋路避免滑倒，還能水洗摺疊再利用，加上也沒有傳統鞋套笨重又突兀的外型，磨砂白的亮麗設計更加時尚美觀，就算下雨天也可以美美的。
149元防雨鞋套評價曝光！眾點出「2問題」注意
至於民眾最在乎的價格問題，「KINYO磨砂白防雨鞋套」一雙原價只要149元就入手，部分電商平台則有推出優惠僅要141元，尺寸則有M、L、XL、2XL和3XL可選擇，提供各類型腳型使用。該雙鞋套在各大網購平台擁有極高評價，不少使用者用過都稱讚「品質不錯，雨天很方便」、「鞋套夠長，不容易進水，很讚！」、「便宜划算，好穿脫」。
不過也有人持不同見解，認為雖然防水效果極佳，但由於包覆性緊密，使用後較不好脫掉，加上因需套在原本鞋子外面，普遍買家建議至少要買大1～2號，才不會有過緊、尺寸過小等問題。除了這些缺點，仍是高CP值雨天防鞋濕神器。
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有網友昨日在Threads分享，表示運動完後突然下起大雨，決定直接到附近的寶雅買一雙鞋套，起初他以為沒什麼功用，沒想到一穿上去後驚為天人，「超級厲害，騎機車完全沒濕，小腿以下整個是乾爽的，剛剛直接踩進積水裡也沒事，這150元花得很值得」。
超便宜防雨鞋套爆紅！外型時尚、防水超實用：還能重複穿
雨天鞋套是通勤族保護愛鞋不被雨水、泥濘浸濕的必備神物，目前市面上主要分成「拋棄式」與「重複使用型」兩類，價格從銅板價到數百元不等，能有效解決雨天讓鞋子濕透或發臭等困擾，且其相較於專用雨靴更方便，抵達室內後也能迅速脫下，保持腳部乾爽。
而網友所點名的鞋套神器，正是知名生活家電品牌KINYO推出的「磨砂白防雨鞋套」，該款主打鬆緊高筒設計，能夠完整包覆雙腳，鞋底布滿紋路避免滑倒，還能水洗摺疊再利用，加上也沒有傳統鞋套笨重又突兀的外型，磨砂白的亮麗設計更加時尚美觀，就算下雨天也可以美美的。
至於民眾最在乎的價格問題，「KINYO磨砂白防雨鞋套」一雙原價只要149元就入手，部分電商平台則有推出優惠僅要141元，尺寸則有M、L、XL、2XL和3XL可選擇，提供各類型腳型使用。該雙鞋套在各大網購平台擁有極高評價，不少使用者用過都稱讚「品質不錯，雨天很方便」、「鞋套夠長，不容易進水，很讚！」、「便宜划算，好穿脫」。
不過也有人持不同見解，認為雖然防水效果極佳，但由於包覆性緊密，使用後較不好脫掉，加上因需套在原本鞋子外面，普遍買家建議至少要買大1～2號，才不會有過緊、尺寸過小等問題。除了這些缺點，仍是高CP值雨天防鞋濕神器。