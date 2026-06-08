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雨天鞋子救星是它！免200元入手水準高：淹水、騎車腳都沒濕

超便宜防雨鞋套爆紅！外型時尚、防水超實用：還能重複穿

正是知名生活家電品牌KINYO推出的「磨砂白防雨鞋套」，該款主打鬆緊高筒設計，能夠完整包覆雙腳，鞋底布滿紋路避免滑倒，還能水洗摺疊再利用

▲知名生活家電品牌KINYO推出「磨砂白防雨鞋套」，該款主打鬆緊高筒設計，能夠完整包覆雙腳，鞋底布滿紋路避免滑倒，還能水洗摺疊再利用。（圖／KINYO官網）

149元防雨鞋套評價曝光！眾點出「2問題」注意

近期梅雨季節到來，鋒面加上西南氣流讓各地出現大雷雨或淹水狀況，每到下雨天最讓人苦惱的就是懼怕鞋子濕掉發臭。但近日就有民眾推薦，表示隨即讓該鞋套在網路爆紅，成為新一代的雨天神器。有網友昨日在Threads分享，表示運動完後突然下起大雨，決定直接到附近的寶雅買一雙鞋套，貼文曝光後，馬上引來不少過來人推薦、「這個很好用」、「鞋套很好用真的不會濕，建議買上面緊一點能貼住腳的，然後小心滑倒，騎車停下來絕對不要踩在白線上會滑哦」。雨天鞋套是通勤族保護愛鞋不被雨水、泥濘浸濕的必備神物，目前市面上主要分成「拋棄式」與「重複使用型」兩類，而網友所點名的鞋套神器，，加上也沒有傳統鞋套笨重又突兀的外型，磨砂白的亮麗設計更加時尚美觀，就算下雨天也可以美美的。至於民眾最在乎的價格問題，該雙鞋套在各大網購平台擁有極高評價，不少使用者用過都稱讚「品質不錯，雨天很方便」、「鞋套夠長，不容易進水，很讚！」、「便宜划算，好穿脫」。不過也有人持不同見解，除了這些缺點，仍是高CP值雨天防鞋濕神器。