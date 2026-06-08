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菲律賓南部民答那峨今(8日)上午發生規模7.8強震，罹難者數增至19人，另有超過200人受傷。這場強烈地震造成許多建築物損毀，有許多校舍因此倒塌，稍早更傳出有師生受困倒塌校舍內，當局坦言正在確認狀況，但目前難透露更多細節。根據美聯社以及菲律賓詢問者報等媒體報導，週一菲律賓南部外海發生規模7.8強震，造成至少19人死亡、超過200人受傷，多數傷亡發生在受損建築物內。地震同時引發約1公尺高的海嘯，襲擊附近沿海地區。在聖托斯將軍市（General Santos），數棟建築倒塌，重要基礎設施也受到地震破壞；至少一個沿海村莊通報出現海嘯。菲律賓火山暨地震研究所（Phivolcs）所長巴科爾科爾（Teresito Bacolcol）表示「這是一場大地震」，他警告民眾，在返回受損建築與住宅之前，應先徵詢專業意見，因為餘震可能導致建物進一步倒塌。菲律賓民防辦公室區域主任索斯梅尼亞（Rod Sosmeña）表示，地震當時他正在重災區港口城市將軍市出差。「我們的皮卡車突然劇烈晃動，我還以為爆胎了，震動非常強烈，許多人紛紛衝出家門跑到街上」；將軍市人口超過70萬，是菲律賓重要港口城市，也是鮪魚出口產業及區域商業活動中心。這是菲律賓今年發生的最強烈地震。震央位於菲律賓第二大人口島嶼民答那峨（Mindanao）外海。菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）下令取消所有學校課程，並要求各災害應變機構立即前往受災省份展開救援工作。民防辦公室發言人卡斯提歐（Junie Castillo）表示，至少19人死亡，多數死於建築物倒塌及山崩，另有數千名村民被迫撤離家園，但未提供更詳細資料。死者當中包括將軍市7名居民。索斯梅尼亞則表示，當地數棟小型建築倒塌或嚴重受損，其中包括一家知名漢堡店。稍早有師生受困於將軍市一棟倒塌的兩層樓校舍內的消息傳出，索斯梅尼亞提到，當局正在查證，他暫時無法提供更多細節，但菲律賓國家警察表示，將軍市至少有12人失蹤。這場地震也震撼了部分台人，根據《中央社》報導，菲律賓民答那峨島台灣商會會長何見意坦言，地震搖晃非常劇烈，家中擺設明顯移位，且當地很多房子是民眾自己蓋的，結構不一定符合標準，可能有更多災情陸續傳出；談到台人在民答那峨的人數，他透露目前大約有30名台灣人居住在民答那峨島，並未接獲台灣人傷亡消息。