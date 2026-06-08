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全球手機鏡頭大廠大立光（3008），涉嫌不法使用德商MVTec影像檢測軟體HALCON案持續延燒。繼台中地檢署起訴大立光公司及高層共11人後，雙方的法律戰已延伸至德國。德商MVTec已向德國慕尼黑第一地方法院提起民事求償訴訟，求償金額高達2,200萬歐元，折合新台幣逾8億元，創下國內企業涉外軟體智財權爭議高額求償紀錄 ，且訴狀已於今年4月送達大立光。本案起因於大立光購買HALCON軟體後，遭原廠指控自行破解並大量複製安裝。台中地檢署偵查後認定涉有違反著作權法等情事，將大立光公司及相關高層一併起訴後，MVTec要求大立光提出合法授權證明 。然而，大立光非但未能提出完整證明，反而向智慧財產及商業法院聲請定暫時狀態假處分，要求MVTec在判決確定前不得妨礙其使用軟體，亦不得要求提供證明，遭德國原廠痛批是「做賊喊抓賊」 。智慧財產法院一審及抗告審隨後分別於114年4月及9月駁回大立光的聲請 。法院裁定認為，大立光安裝「HALCON」軟體時，會出現完整授權合約頁面，使用者必須點選同意才能繼續安裝，大立光既然已安裝使用，如今主張不受合約約束實有疑義 。法院並指出，大立光自始僅購買9套開發版軟體，卻遭指控大量安裝 。在大立光及員工已被起訴的情況下，MVTec身為著作權人，依法當然有權要求大立光提出合法使用證明 。值得注意的是，大立光董事長林恩平先前曾公開對外表示，此事件僅是員工的「無心之失」，反指德商有「恐嚇取財」之嫌，並強調該軟體只是最後一站的小軟體，功能遭誇大，且公司已找到替代廠商，將與德商「絕對拒絕往來」 。然而，在法院審理程序中，大立光卻採取截然不同的說法，主張若無法繼續使用該軟體，恐怕會導致產線機台停擺、延誤交期、市占率受影響，甚至使商譽及營運成果遭受重大損害 。這種對外淡化軟體重要性、對內卻向法院坦承其為關鍵生產工具的「前後矛盾」態度，引發質疑 。德商MVTec今日發表聲明表示，台中地檢署起訴至今已超過兩年，負責審理的台中地方法院卻僅在113年5月31日召開過一次準備程序庭後，未見實質審理進展。此外，MVTec自113年起多次委任律師向法院聲請閱卷以掌握侵權細節，但至今未獲明確准駁，亦未有理由說明 。MVTec強調，相較於德國民事求償已啟動，台灣的刑事審理卻仍停滯不前。為維護自身權益，德商MVTec已正式在德國提起民事求償，且起訴書狀已透過我國外交單位協助，於115年4月送達大立光 。據了解，大立光目前已委任德國律師應訴，但仍主張此案應由台灣法院審理，試圖將訴訟管轄權拉回台灣 。