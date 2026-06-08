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▲上週公股券商買進前10大台股ETF股價、漲幅表現。（圖╱法人提供）

受美股科技股重挫拖累，台股上週五已率先轉弱，不料今（8）日早盤賣壓全面引爆，再度重挫近2700點，改寫史上盤中最大跌點紀錄，不過，公股法人上週操作動向已提前透露防禦意味。根據CMoney統計，截至6月5日止，上週公股券商買進前十大台股ETF中，高股息與大型權值型ETF仍是主要布局方向，其中，有10檔最受法人青睞。美國5月非農就業報告上週公布，優於市場預期，美債殖利率飆升，市場開始重新評估聯準會（Fed）今年利率路徑，拖累美股四大指數上週五同步血染。美股費城半導體指數暴跌10%、台積電ADR重挫近6.7%衝擊，台指期夜盤一度狂瀉逾4,400點，終場仍重挫3006點，創史上最大跌幅。不過，在盤勢急轉直下之際，公股法人上週操作動向已提前透露防禦意味。截至年6月5日止，上週公股券商買進前十大台股ETF中，高股息與大型權值型ETF仍是主要布局方向，顯示資金在震盪盤中偏好具備配息題材、流動性及基本面支撐的標的。其中，FT臺灣永續高息（00961）最受矚目，上週收盤價13.11元，週漲幅達6.93%，居公股買進前十大ETF漲幅之冠，公股券商上週買進5445張、買進金額約7243萬元。00961近期公告配息每單位0.15元，以公告當日價格計算年化配息率達14.1%，加上掛牌以來配息後均順利填息，吸引買盤進駐，也使其在台股劇烈波動中成為高息ETF焦點。其餘高股息ETF同樣獲公股資金青睞。大華優利高填息30（00918）上週收30.94元，週漲5.96%，公股買進5257張、金額約1.62億元；群益台灣精選高息（00919）收30.67元，週漲5.72%，公股大買44716張、金額達13.56億元，為前十大中買進金額最高標的。主動野村臺灣高息（00999A）週漲2.66%，公股買進512張、金額738萬元；主動元大AI新經濟（00990A）週漲0.51%，公股買進626張、金額1028萬元。至於大型權值與科技型ETF，公股法人也有逢低承接跡象。凱基台灣TOP50（009816）上週小跌0.07%，公股買進5868張、金額約9905萬元；元大台灣50正2（00631L）下跌0.73%，買進637張、金額約1.24億元；元大台灣50（0050）跌1.19%，買進3165張、金額約3.32億元。另主動復華未來50（00991A）與野村臺灣新科技50（00935）雖分別下跌2.14%、2.25%，仍獲公股資金布局。投信法人認為，台股短線受國際股市與期貨市場衝擊，波動難免放大，投資人應提高風險意識，避免追高殺低。不過，從公股法人上週買盤觀察，高股息ETF與權值型ETF仍具資金承接力道，尤其具備穩定配息、填息紀錄與基本面支撐的標的，在市場劇烈震盪時更容易成為資金避風港。