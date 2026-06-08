國民黨主席鄭麗文訪美爭議不斷，先是被爆出在波士頓僑宴時與中共統戰部官員俞國梁同框，又遭揭露紐約中國和平統一促進會長焦聖安出席紐約僑宴，對此國民黨今（8）日急忙澄清，焦聖安是由參與該場僑宴的台灣僑胞邀請出席，外界不宜動輒捕風捉影、牽強附會。

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對於中國和平統一促進會長出席鄭麗文僑宴再度引發爭議，國民黨表示，焦聖安是由參與該場僑宴的台灣僑胞邀請其出席，鄭麗文率團訪美前，已多次說明，此次僑宴均由國民黨海外部在美國等地分部主辦，僅限台灣僑胞、僑社才能報名，購買僑宴餐券；至於個別非台僑等人士，都是應台灣僑胞邀請參加，外界不宜動輒捕風捉影、牽強附會。

國民黨指出，鄭麗文此次訪美行程中，國民黨海外部已於舊金山、波士頓、紐約等地舉辦僑宴，受到美國僑界熱情歡迎，僑胞參與踴躍，現場不斷揮舞中華民國國旗，高喊「鄭主席加油」，展現海外僑胞對中華民國與鄭主席的深厚情感與支持，後續華府、洛杉磯等地也將陸續舉行僑宴，主席將持續向海外僑胞與國際友人說明國民黨捍衛中華民國、維護台海和平、深化台美關係的堅定立場。

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陳威叡編輯記者

從業邁入第14年，師大圖傳研究所碩士，2011年於《蘋果日報》展開記者生涯，曾經歷社會、專題、新北市政與政治線，2022年來到《NOWNEWS今日新聞》政治中心，在同樣的高度編採自由環境，負責黨政新聞，主跑立法院、行...