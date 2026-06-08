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韓綜《劉在錫的民宿法則》日前釋出未公開片段，記錄了來賓李孝利、李尚順夫婦，和主持群劉在錫、李光洙、邊佑錫、池睿恩，在準備晚餐時一邊備料一邊聊感情現況的花絮。李孝利好奇詢問關心邊佑錫目前有沒有談戀愛時，邊佑錫立刻回應自己現在單身。和演員李先彬愛情長跑多年的李光洙則主動高調放閃：「我有女朋友！」讓李孝利笑虧很有福氣。邊佑錫近年人氣水漲船高，李孝利對於邊佑錫的戀愛狀況十分好奇，邊佑錫表示自己現在單身，但一旁的池睿恩開玩笑吐槽：「就算有也要說沒有吧」，讓邊佑錫大聲強調：「我是真的沒有女友」，極力澄清單身中，誠實又慌張的反應逗笑全場。相較於邊佑錫極撇戀愛，在一旁聽著對話的李光洙則顯得自信滿滿，馬上對著李孝利大喊：「姐姐，我有女朋友」，主動放閃大方曬恩愛。搞笑的是，李孝利當下因為忙著做菜完全沒聽到，讓現場一度有些尷尬。坐在一旁的丈夫李尚順見狀趕緊幫忙搭腔，對著妻子喊話：「孝利啊，妳也問問光洙吧」，李孝利恍然大悟地回應：「光洙不是有先彬了嗎」，李光洙這才一臉委屈地碎念：「我剛剛已經跟姐姐說了大約三次我有女友耶」，逗趣的互動讓現場笑聲不斷。李光洙和同為演員的李先彬是在2016年透過韓綜《Running Man》結緣，隨後在2018年正式對外承認戀情，至今已經公開戀愛大約長達9年的時間。李孝利隨後也聊起了關於李先彬的話題，提到自己非常喜歡李先彬主演的韓劇《酒鬼都市女人們》，並好奇詢問李先彬在現實生活中是不是也跟戲裡一樣超級會喝酒？李光洙則立刻爆料女友在現實生活中其實根本不會喝酒，讓李孝利大感意外。李光洙接著一臉甜蜜地透露，李先彬其實是李孝利的超級大粉絲，過去在某次頒獎典禮上，李孝利曾親口對李先彬稱讚：「有好好收看妳演的電視劇」，結果李先彬興奮到回家連續一兩個禮拜、每天都在重複提起這件事情。李孝利忍不住大讚李先彬性格好、長得漂亮又可愛，直呼：「光洙真的是有好福氣」，現場的池睿恩與邊佑錫也紛紛讚同。