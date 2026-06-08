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▲連爆10次倉還反手加碼25倍！黃立成幣圈豪賭：距離再度歸零只差2.7%（圖／截自Ｘ）

▲連爆10次倉還反手加碼25倍！黃立成幣圈豪賭，還在社群標記該數據平台，寫下：「恭喜上台灣新聞！」心臟超級大顆，再次引起全網朝聖。（圖／截自Ｘ）

比特幣、以太幣價格動盪的這幾天，幣圈最熱議的話題不是市場走勢，而是一個人——「麻吉大哥」黃立成。今日（8日）上午，他在去中心化衍生品交易平台Hyperliquid上演了一場令全網瞠目結舌的高槓桿生死局：短短8小時內連續遭到10次強制平倉，帳戶餘額一度被清洗到只剩5.2萬美元（約新台幣164萬元）。然後他做了一件讓所有人看傻眼的事——反手開出25倍高槓桿繼續做多。根據知名區塊鏈鏈上數據平台Lookonchain的監測數據，黃立成今日在Hyperliquid的合約倉位遭到強制清算整整10次，合約部位幾乎全數歸零。然而帳戶被洗到剩5.2萬美元後，他非但沒有停手，反而火速重返戰場，直接以25倍高槓桿反手加碼，做多以太幣（ETH）倉位增至1,075枚，合約總價值約171萬美元（約新台幣5,400萬元）。目前系統計算出的清算價格為1,560.81美元（約新台幣4.9萬元），距離撰稿時以太幣市價約1,605美元，僅需再下跌約2.7%，便將面臨再次強制平倉的命運。更令人佩服的，是黃立成面對這一切的態度。在Lookonchain公開揭露他的帳戶數據、引發全台媒體報導後，黃立成沒有憤怒、也沒有消失，反而在社群平台上直接標記該數據平台，貼文寫下：「恭喜上台灣新聞！」貼文發出不到4小時，觀看數便破萬。有網友在留言中酸他「你很有錢」，他親自回覆「Ya」，淡定程度讓整個幣圈再度嘆為觀止。事實上，這已不是黃立成第一次以這種姿態登上市場焦點。今年3月加密貨幣市場重挫時，他持有的以太幣多單遭到強制平倉，帳面虧損高達3,022萬美元（約新台幣9.6億元）；更早之前，他曾面臨高達新台幣16.7億元的鉅額虧損，當時僅在社群平台淡淡寫下一句英文——「Was fun while it lasted（至少曾經很精彩）」，並表示「過程蠻好玩的」。一般投資人面對這種虧損，恐怕早已崩潰，黃立成卻像在玩電玩一樣，用老神在在的姿態回應每一次的清算。黃立成的操作風格讓幣圈網友集體炸鍋，留言區神句頻出：「這已經不是交易，是在挑戰清算引擎的最終BOSS關卡」，也有人說「會這樣做，不是天才就是妄想症」。截至目前，以太幣價格約1,605美元，距離清算線僅一線之隔。這場由黃立成主演的幣圈生死局，還沒有結局——而所有人都在等著看，他這次能不能再一次「賭贏」。