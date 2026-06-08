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為強化我國運動多元發展並展現跨部會合作效益，運動部成立後積極與各部會攜手合作，運動部李洋部長於115年6月8日率同國家運動訓練中心及中華奧林匹克委員會代表，拜會農業部。雙方除就2026年愛知－名古屋亞洲運動會期間合作事項進行討論外，並在農業部主動提議下，針對兩部長期合作機制深入交換意見，達成持續合作共識。未來將透過資源整合，共同支持國家代表隊備戰國際賽事，同時推廣臺灣優質農產品，攜手創造臺灣運動與農業雙贏成果。運動部李洋部長表示，農業部長期以來對我國運動選手提供大力支持與協助，特別是在選手培訓及國際賽事期間挹注多項資源，他分享，自己曾是國家代表隊選手，深知備戰期間若能獲得各界支持，對選手而言不只是營養補給，更是一種被重視與被看見的力量。針對即將到來的愛知－名古屋亞運，考量運動禁藥風險及選手飲食適應需求，將由農業部所屬農糧署、漁業署及畜牧司相關單位，於賽前、賽中及賽後提供臺灣優質農漁畜產品，讓選手獲得充足且優質的營養補給，以最佳狀態迎接賽事挑戰。農業部陳駿季部長表示，農業部長期結合各項運動賽事推廣臺灣農業，累積豐富合作經驗。此次除於亞運選手集訓期間提供所需食材外，在亞運期間也提供我國代表隊中繼站相關據點所需食材，以及致贈國外選手與貴賓臺灣特色禮品，更希望在賽事結束後持續照顧選手。農業部分享，包括蛋白質豐富的雞胸肉、國產的水產品等，都能夠為選手日常訓練補足元氣，未來除國家運動訓練中心既有供餐機制外，農業部將加碼提供臺灣水果、魚類、乳製品等優質農漁畜產品，提升選手營養品質。同時，也期待透過選手實際體驗與分享，進一步提升臺灣農漁畜產品品牌形象與市場能見度，開創運動與農業合作新契機。此次會談除確認亞運期間合作事項，雙方同意將合作機制常態化；在行銷宣傳方面，兩部也達成合作共識，未來將共同行銷臺灣運動和農產。透過跨部會資源整合，不僅展現臺灣運動實力，也提升國產農產品能見度，讓國人及國際社會看見臺灣在運動與農業領域的卓越成果，兩部強強聯手，一起壯大臺灣。