我是廣告 請繼續往下閱讀

《新楓之谷》暑期大改版先玩！經典懷舊版也要開服了

官方宣布《新楓之谷：經典版》也即將要推出，以「回憶經典，正式回歸」為主軸震撼開服，並且在7月1日開始事前預約

▲《新楓之谷》兩大職業「凱內西斯」與「狂豹獵人」迎來Remaster，戰鬥體驗全面翻新。（圖／遊戲橘子提供）

《新楓之谷：經典版》預告片曝光！老玩家全部嗨爆：跪求拍賣商人

▲超懷念的楓之谷原始時代！官方近日宣布即將推出《新楓之谷：經典版》，不少玩家都超級期待。（圖/YT@MapleStory_TW）

「官方的懷舊服終於等到了！一定會比其它的更好玩」、「最期待的就是官方的懷舊服，還原度一定最高，拜託要有拍賣商人」、「一定會玩！希望能夠有其它懷舊服都沒有的自由市場擺攤系統」

▲《新楓之谷》於「SUMMER SHOWCASE：CROWN」現場驚喜公開《新楓之谷：經典版》，喚起玩家最初的冒險回憶。（圖／遊戲橘子提供）

童年真的要回來了！遊戲橘子旗下人氣遊戲《新楓之谷》日前在官方舉辦的改版發佈會中，重磅宣布《新楓之谷：經典版》即將推出，主打「回憶經典，正式回歸」，要讓那些當年在年幼時就在玩楓之谷的玩家，回歸體驗最單純原始的楓之谷！而官方也在YouTube釋出最新的預告片，近日被瘋狂轉傳到社群平台，許多老玩家都嗨翻表示：「原本以為還要再等幾年，沒想到這麼快，嚴厲支持！」遊戲橘子上周末舉辦「SUMMER SHOWCASE：CROWN」改版發佈會，除了宣佈《新楓之谷》6月24日將迎來夏季改版，經典職業「凱內西斯」與「狂豹獵人」全方位Remaster，同時解鎖「燦爛的凶星」等三大全新BOSS之外，從6月10日至23日也啟動改版前倒數活動，期間完成每日簽到，可以免費獲得「VIP桑那使用券」、「超越成長的秘藥」等。然而除了改版消息之外，最令廣大玩家驚喜的是，，邀請那些童年還未完成夢想的玩家，一起再次回到冒險的起點，找回青春的記憶！官方也在YouTube頻道上傳長達1分鐘長的預告片，除了讓人聽到就會哼的BGM以及登入畫面之外，更把多張經典的地圖，像是墮落城市、弓箭手村、奇幻村、維多利亞港等經典場景全數回歸，官方也在貼文上寫道：「《新楓之谷：經典版》來了！這一次，沒有華麗的全螢幕特效，沒有速成的捷徑。我們帶回來的，是那個需要為了買一罐白色藥水精打細算、為了跳過魔法森林的樹洞摔斷腿、為了打一個鍋蓋在綠水靈洞耗上一整個下午的最初的楓之谷。」影片曝光後，立刻被轉傳到社群平台「Threads」上熱烈討論、「官方懷舊服絕對是品質最穩定的，一定會玩看看，要完成小時候沒能完成的三轉」、「雖然比起《新楓之谷》一定更坐牢，但可以揪朋友一起回味，超級期待的啦！」由於現在目前原廠推出的懷舊服，大多都還是沒能夠完美復刻當時楓之谷的樣貌，尤其不管是去年推出的「阿泰爾」還是今年推出的「楓星」，都是採用拍賣系統並非是過往的自由市場擺攤拍賣型態，因此這次由官方要推出懷舊服，才會讓許多玩家都相當期待，希望當年自由市場的「擺攤拍賣商人」能夠重新出現。