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▲民進黨「挺Women的歌」今日移師嘉義市舉辦，市長參選人王美惠與小雞同框展現團結氣勢。（圖／王美惠辦公室提供）

民進黨今（8）日在嘉義市舉辦「挺Women的歌」活動，現場湧入眾多支持者熱情參與。嘉義市長參選人王美惠、主席特助呂孫綾及性平部主任李晏榕，也到場與支持者同歡，透過音樂交流凝聚情感，展現團結互助的力量，眾人齊唱《愛拚才會贏》將現場氣氛帶到最高潮。姐妹會總會長黃淑英表示，「一個人唱歌很好聽，但一群人唱歌就會很有力量」呼籲大家持續團結，攜手為嘉義的未來努力。王美惠表示，女性在家庭、職場及社會各個角落都扮演重要角色，政府也持續推動各項友善政策，包括總統賴清德提出的「0到18歲國家一起養」政策，以及勞動部推動加碼婚假、產檢假及陪產檢等措施，協助家庭兼顧工作與育兒，打造更友善的育兒環境。王美惠指出，自己從助理、議員到立法委員，一路走來深刻感受到女性在公共事務及職場上所面臨的挑戰，因此更重視女性權益與性別平等議題。強調傾聽女性需求、支持女性發展，不只是口號，而是必須落實在政策與制度中的具體行動。活動現場氣氛熱烈，大家齊聲高喊「Women挺嘉義」，展現團結互助的精神與高昂士氣。嘉義市信賴台灣姊妹會總會長黃淑英、議員黃露慧、黃盈智、林煒軒、顏翎熹，以及市議員參選人凌子楚、曾奕豪、陳品蓁等人也到場參與，送上象徵祝福的粽子與包子，力挺王美惠，展現民進黨團結一致、共同打拚的氣勢。活動中王美惠與眾人一同合唱《愛拚才會贏》，將現場氣氛帶到最高潮。姐妹會總會長黃淑英表示，「一個人唱歌很好聽，但一群人唱歌就會很有力量」呼籲大家持續團結，攜手為嘉義的未來努力。王美惠最後表示，2026是嘉義市的重要關鍵，感謝所有姊妹與支持者一路相挺，未來會與大家攜手前行，共同打造更進步的嘉義市，更要為2028總統賴清德連任打下強大的基礎。