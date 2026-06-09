今年還在耐心等待中央政府2026全民普發一萬元「國民支援金」，全台各縣市18鄉鎮地方已搶先發放補助津貼，
目前開放領取：澎湖縣西嶼鄉「每人10000元」、澎湖縣湖西鄉「每人5000元」、花蓮縣光復鄉「每人10000元」、花蓮縣富里鄉「每人3000元」、彰化縣花壇鄉「每人6000元」。
現已領取完畢：澎湖縣望安鄉「每人15000元」、澎湖縣白沙鄉「每人10000元」，澎湖縣七美鄉「每人10000元」、花蓮縣壽豐鄉「每人2000元」。
即將開放領取的還有：新竹縣關西鎮「每人5000元」、新竹縣橫山鄉「每人5000元」、苗栗縣西湖鄉「每人5000元」、苗栗縣銅鑼鄉「每人8500元」、苗栗縣三灣鄉「每人5000元」，南投縣仁愛鄉「每人2000元」、雲林縣林內鄉「每人3600元」台東縣東河鄉「每人3000元」、花蓮縣鳳林鎮「每人3000元」。
◾️澎湖西嶼鄉公所：領取「每人10000元」！6/2起申請資格
發放對象：民國115年4月30日仍設籍於西嶼鄉之鄉民（含當日前出生之新生兒，且其父或母一方在基準日仍設籍於西嶼鄉，新生兒在領取期間設籍於西嶼鄉），均符合領取資格（非新生兒以西嶼鄉戶政事務所提供名冊為準）。
發放金額：「每人發放新台幣10000元整現金」振興經濟禮金。
發放時間：第一階段／地點於各村辦公室，6月2日至6月30日上班日09:00-11:30、14:00-16:30，6月2日至6月3日僅「限本人」親自領取、6月4日起開放委託代領；6月6日加班受理，6月9日及6月25日不開放。第二階段／地點於西嶼鄉公所，7月1日至7月31日上班日09:00-11:30、14:00-16:30，7月25日、7月26日加班受理。
◾️澎湖縣湖西鄉：領取「每人5000元」！即日起申請資格
發放對象：2026年3月29日當天仍設籍湖西鄉的鄉民；包含當日前出生之新生兒，2026年6月30日前完成設籍，且父母其中一方於基準日設籍湖西鄉。
發放金額：「每人5000元」。
發放時間：即日起至6月30日17時止。
◾️花蓮縣光復鄉：領取「每人10000元」！6/8起申請資格
發放對象：2025年9月23日（含）以前設籍光復鄉，於2026年6月8日仍具備光復鄉戶籍。
發放金額：馬太鞍溪堰塞湖災後振興經濟禮金「每人10000元」。
發放時間：2026年6月8日至8月8日開放申請（順延8月10日周一截止）。
◾️花蓮縣富里鄉：領取「每人3000元」！5/19起申請資格
發放對象：2025年12月31日（含）前設籍於富里鄉之鄉民。
發放金額：「每人3000元」振興經濟金。
發放時間：5月19日起陸續發放至7月2日止。
◾️彰化縣花壇鄉：領取「每人6000元」即日起申請資格
發放對象：2026年3月1日前設籍花壇鄉的鄉民。
發放金額：「每人6000元」振興經濟禮金。
發放時間：現正進入最後發放階段至6月初。
◾️新竹縣橫山鄉領取「每人5000元」7/14起申請資格
發放對象：凡於今年5月4日（含當日）以前設籍於新竹縣橫山鄉的全體居民。
發放金額：「每人發放5000元」現金民生物價補助津貼。
發放時間：第一階段7月14日、7月15日、7月16日（星期二、三、四）：在全鄉11個村、共計設置17處指定發放站展開普發作業。第二階段7月17日至7月21日（限時5天）每天早上8點至下午5點於橫山鄉公所補領。
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縣市
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鄉鎮地方
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發放金額
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發放日期
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申請資格
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新竹縣
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關西鎮
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「振興發展金」每人領取5000元，低收入戶每戶加碼發放2000元
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最快將於8月發放
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2026年5月29日設籍於關西鎮，且於發放始日前沒有遷出關西鎮之居民
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新竹縣
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橫山鄉
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「民生物價補助津貼」每人領取5000元
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第一階段
7月14日～7月16日
第二階段
7月17日～7月21日
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今年5月4日（含當日）以前設籍於新竹縣橫山鄉之居民
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苗栗縣
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西湖鄉
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「振興經濟禮金」
每人領取5000元
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預計2026年7月10日起開始發放
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2025年12月31日前設籍西湖鄉之居民
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苗栗縣
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銅鑼鄉
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「民生紓困金」
每人領取8500元
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6月26日到7月3日發放；65歲以上長者（55歲以上原住民）轉帳到敬老禮金帳戶
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2025年12月31日前設籍銅鑼鄉及出生之居民，且2026年4月30日戶籍還在銅鑼沒有遷出（銷戶）的居民
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苗栗縣
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三灣鄉
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「在地關懷禮金」
每人領取5000元
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預計2026年7月開始發放
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2026年1月31日設籍於三灣鄉之居民
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彰化縣
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花壇鄉
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「振興經濟禮金」
每人領取6000元
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預計2026年5月底至6月初
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2026年3月1日前設籍花壇鄉之居民
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南投縣
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仁愛鄉
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每人領取2000元
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預計2026年6月30日開始發放
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2026年6月30日（含）前，設籍於仁愛鄉之居民
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雲林縣
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林內鄉
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「生活慰助金」
每人領取3600元
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預計2026年底發放
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2026年3月31日前設籍在林內鄉之居民
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花蓮縣
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富里鄉
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每人領取3000元
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2026年5月19日至7月2日陸續發放
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2025年12月31日（含）前，設籍於富里鄉之居民
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花蓮縣
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鳳林鎮
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每人領取3000元
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預計2026年8月開始發放
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2026年4月30日前設籍於鳳林鎮的居民
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花蓮縣
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壽豐鄉
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每人領取2000元
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2026年5月23日至5月29日發放
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2025年12月31日前設籍於壽豐鄉的居民
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花蓮縣
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光復鄉
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每人領取10000元
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2026年6月8日起開放登記至8月，預計9月初開始發放
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待鄉公所正式公告
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台東縣
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東河鄉
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「振興經濟金」
每人領取3000元
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2026年6月10日起至7月31日
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2026年3月20日以前連續設籍東河鄉滿6個月，且發放當日仍在籍的居民
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澎湖縣
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湖西鄉
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每人領取5000元
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即日起至6月30日17時
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2026年3月29日當天設籍在湖西鄉的鄉民（含當日前出生之新生兒，於2026年6月30日前完成設籍，且其父或母一方在基準日設籍於湖西鄉）
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澎湖縣
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七美鄉
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每人領取10000元
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即日起至2026年5月30日
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2026年1月29日（含當日出生新生兒）前設籍於澎湖縣七美鄉的居民
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澎湖縣
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西嶼鄉
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每人領取10000元
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2026年6月2日至7月31日開放
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2026年4月30日（含）前設籍於西嶼鄉的民眾
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澎湖縣
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望安鄉
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「生活照顧補助金」
每人15000元
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4月30日截止
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澎湖縣
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白沙鄉
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「振興經濟禮金」
每人10000元
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4月30日截止
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