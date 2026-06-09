我是廣告 請繼續往下閱讀

2026普發一萬現金發錢了！最高「領取15000元」

▲2026普發一萬現金發錢了！各縣市18鄉鎮地方加碼一圖看懂。（圖／Gemini製圖、記者蕭涵云監製）

2026普發一萬先加碼！各縣市18鄉鎮地方補助一次查詢

縣市 鄉鎮地方 發放金額 發放日期 申請資格 新竹縣 關西鎮 「振興發展金」每人領取5000元，低收入戶每戶加碼發放2000元 最快將於8月發放 2026年5月29日設籍於關西鎮，且於發放始日前沒有遷出關西鎮之居民 新竹縣 橫山鄉 「民生物價補助津貼」每人領取5000元 第一階段 7月14日～7月16日 第二階段 7月17日～7月21日 今年5月4日（含當日）以前設籍於新竹縣橫山鄉之居民 苗栗縣 西湖鄉 「振興經濟禮金」 每人領取5000元 預計2026年7月10日起開始發放 2025年12月31日前設籍西湖鄉之居民 苗栗縣 銅鑼鄉 「民生紓困金」 每人領取8500元 6月26日到7月3日發放；65歲以上長者（55歲以上原住民）轉帳到敬老禮金帳戶 2025年12月31日前設籍銅鑼鄉及出生之居民，且2026年4月30日戶籍還在銅鑼沒有遷出（銷戶）的居民 苗栗縣 三灣鄉 「在地關懷禮金」 每人領取5000元 預計2026年7月開始發放 2026年1月31日設籍於三灣鄉之居民 彰化縣 花壇鄉 「振興經濟禮金」 每人領取6000元 預計2026年5月底至6月初 2026年3月1日前設籍花壇鄉之居民 南投縣 仁愛鄉 每人領取2000元 預計2026年6月30日開始發放 2026年6月30日（含）前，設籍於仁愛鄉之居民 雲林縣 林內鄉 「生活慰助金」 每人領取3600元 預計2026年底發放 2026年3月31日前設籍在林內鄉之居民 花蓮縣 富里鄉 每人領取3000元 2026年5月19日至7月2日陸續發放 2025年12月31日（含）前，設籍於富里鄉之居民 花蓮縣 鳳林鎮 每人領取3000元 預計2026年8月開始發放 2026年4月30日前設籍於鳳林鎮的居民 花蓮縣 壽豐鄉 每人領取2000元 2026年5月23日至5月29日發放 2025年12月31日前設籍於壽豐鄉的居民 花蓮縣 光復鄉 每人領取10000元 2026年6月8日起開放登記至8月，預計9月初開始發放 待鄉公所正式公告 台東縣 東河鄉 「振興經濟金」 每人領取3000元 2026年6月10日起至7月31日 2026年3月20日以前連續設籍東河鄉滿6個月，且發放當日仍在籍的居民 澎湖縣 湖西鄉 每人領取5000元 即日起至6月30日17時 2026年3月29日當天設籍在湖西鄉的鄉民（含當日前出生之新生兒，於2026年6月30日前完成設籍，且其父或母一方在基準日設籍於湖西鄉） 澎湖縣 七美鄉 每人領取10000元 即日起至2026年5月30日 2026年1月29日（含當日出生新生兒）前設籍於澎湖縣七美鄉的居民 澎湖縣 西嶼鄉 每人領取10000元 2026年6月2日至7月31日開放 2026年4月30日（含）前設籍於西嶼鄉的民眾 澎湖縣 望安鄉 「生活照顧補助金」 每人15000元 4月30日截止 澎湖縣 白沙鄉 「振興經濟禮金」 每人10000元 4月30日截止

2026全民普發一萬元「國民支援金」，特別條例草案上月於立法院通過一讀。大家都關心，中央政府推動的普發一萬什麼時候可以領？全台各縣市18鄉鎮地方已搶先發錢，最高「領取15000元」！本文統整加碼振興經濟金、民生紓困金等各項補助津貼，包括申請資格、發放時間與金額，供民眾一次查詢。今年還在耐心等待中央政府2026全民普發一萬元「國民支援金」，全台各縣市18鄉鎮地方已搶先發放補助津貼，澎湖縣西嶼鄉「每人10000元」、澎湖縣湖西鄉「每人5000元」、花蓮縣光復鄉「每人10000元」、花蓮縣富里鄉「每人3000元」、彰化縣花壇鄉「每人6000元」。澎湖縣望安鄉「每人15000元」、澎湖縣白沙鄉「每人10000元」，澎湖縣七美鄉「每人10000元」、花蓮縣壽豐鄉「每人2000元」。新竹縣關西鎮「每人5000元」、新竹縣橫山鄉「每人5000元」、苗栗縣西湖鄉「每人5000元」、苗栗縣銅鑼鄉「每人8500元」、苗栗縣三灣鄉「每人5000元」，南投縣仁愛鄉「每人2000元」、雲林縣林內鄉「每人3600元」台東縣東河鄉「每人3000元」、花蓮縣鳳林鎮「每人3000元」。◾️發放對象：民國115年4月30日仍設籍於西嶼鄉之鄉民（含當日前出生之新生兒，且其父或母一方在基準日仍設籍於西嶼鄉，新生兒在領取期間設籍於西嶼鄉），均符合領取資格（非新生兒以西嶼鄉戶政事務所提供名冊為準）。發放金額：「每人發放新台幣10000元整現金」振興經濟禮金。發放時間：第一階段／地點於各村辦公室，6月2日至6月30日上班日09:00-11:30、14:00-16:30，6月2日至6月3日僅「限本人」親自領取、6月4日起開放委託代領；6月6日加班受理，6月9日及6月25日不開放。第二階段／地點於西嶼鄉公所，7月1日至7月31日上班日09:00-11:30、14:00-16:30，7月25日、7月26日加班受理。◾️發放對象：2026年3月29日當天仍設籍湖西鄉的鄉民；包含當日前出生之新生兒，2026年6月30日前完成設籍，且父母其中一方於基準日設籍湖西鄉。發放金額：「每人5000元」。發放時間：即日起至6月30日17時止。◾️發放對象：2025年9月23日（含）以前設籍光復鄉，於2026年6月8日仍具備光復鄉戶籍。發放金額：馬太鞍溪堰塞湖災後振興經濟禮金「每人10000元」。發放時間：2026年6月8日至8月8日開放申請（順延8月10日周一截止）。◾️發放對象：2025年12月31日（含）前設籍於富里鄉之鄉民。發放金額：「每人3000元」振興經濟金。發放時間：5月19日起陸續發放至7月2日止。◾️發放對象：2026年3月1日前設籍花壇鄉的鄉民。發放金額：「每人6000元」振興經濟禮金。發放時間：現正進入最後發放階段至6月初。◾️發放對象：凡於今年5月4日（含當日）以前設籍於新竹縣橫山鄉的全體居民。發放金額：「每人發放5000元」現金民生物價補助津貼。發放時間：第一階段7月14日、7月15日、7月16日（星期二、三、四）：在全鄉11個村、共計設置17處指定發放站展開普發作業。第二階段7月17日至7月21日（限時5天）每天早上8點至下午5點於橫山鄉公所補領。