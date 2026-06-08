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▲被問到是否有邁入下一步的計畫？163braces （如圖）表示現階段還沒有結婚的打算，但她早已認定李浩瑋，鬆口：「感情談了這麼久，肯定是朝著這個目標前進。」（圖／記者嚴俊強攝影）

創作歌手163braces（吳朵芸）以專輯《海螺記》入圍第37屆金曲獎最佳新人獎，感情事業兩得意的她，透露交往7年的男友、歌手李浩瑋也開心擁抱說：「真的很恭喜妳！」兩人既是同門師兄妹，也是情侶，163braces坦言生活中常因價值觀不同起衝突，甚至一度鬧分手，但經過磨合感情也逐漸穩定。此外，小倆口同在演藝圈，163braces卻坦承自己仍無法接受對方有親密戲，自嘲「很小氣」，還好兩人在同公司，能夠達成共識。163braces 與李浩瑋交往7年，小倆口平時不避諱公開放閃。提及感情經營，她甜蜜透露：「日常生活比較自然，雖然有時候會覺得尷尬，但偶爾重要時刻還是會想發（文）一下。」她認為，適度讓對方保持存在感，卻又不刻意一直曬恩愛，是兩人感情能細水長流的關鍵祕訣。兩人交往 7 年也曾歷經磨合期，163braces 坦言平時大吵、小吵不斷，甚至一度吵到鬧分手，但她認為「經過爭執反而能更了解對方。」不過，與李浩瑋同在演藝圈，被問到能否接受另一半在 MV 中拍攝親密戲？163braces 坦承自己並非安全感十足的女生，現階段完全無法接受男友與女演員接吻，擁抱則是勉強可以，她直言即便知道對方是在工作，心裡依然會介意，最後還不忘自嘲：「小氣齁！」所幸兩人在同公司，能夠達成共識。首次入圍金曲獎，163braces 也不忘感謝男友一路以來的陪伴，表示對方無論是在入圍金曲獎還是製作專輯上，各方面都是她的前輩，「我覺得他算是一個很穩定的人，因為我很容易緊張、他的穩定感讓我有種大海的感覺，不管發生什麼事。」如今小倆口感情相當穩定，被問到是否有邁入下一步的計畫？163braces 表示現階段還沒有結婚的打算，但她也早已認定李浩瑋，鬆口：「感情談了這麼久，肯定是朝著這個目標前進。」不過話鋒一轉，163braces 突然大爆男友的料，笑說對方最近超級沉迷釣魚，忍不住幽默吐槽：「他現在可能比較想跟釣魚結婚！」