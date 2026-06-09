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韓國話題新劇《鐵拳教育》開播後人氣居高不下，寫實的校園故事引發觀眾強烈共鳴。在最新播出的集數中，演員朴智妍將過度保護孩子的反派恐龍家長演得太好，連SJ成員希澈都忍不住跑到她的貼文下留言，驚呼看戲時氣到邊看邊罵髒話。朴智妍在昨（7）日透過IG分享了多張幕後側拍照。而朴智妍在劇中飾演的惡質家長，不僅頻繁對學校老師進行無理的惡意投訴，更在毫無根據的情況下，誣告教師虐待兒童，將社會上真實存在的「恐龍家長」詮釋得令人恨之入骨。平時熱愛追劇的Super Junior成員金希澈，在看到貼文後便第一時間在下方幽默回應，直呼：「啊，看到這裡差點又要罵人了.. 真的邊看邊飆髒話，演得太棒了。」用最直白的方式肯定了朴智妍的精湛演技。朴智妍則在貼文中透露，自己這次參與了第5集的演出，並飾演「宇鎮媽媽」一角。朴智妍表示，《鐵拳教育》探討的校園和社會題材，非常有深度也別具意義，因此自己在接演時，是用比以往更謹慎、更認真的態度去面對拍攝，同時也希望觀眾能多多給予關注。在朴智妍公開的照片裡，除了有她手拿劇本的自拍照、在拍攝現場擁抱童星的溫馨畫面，還有記錄著錄影當下的監視器螢幕。然而，和樂融融的幕後景象，與劇中的惡劣形象形成強烈反差。