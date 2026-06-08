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馬英九基金會日前對前執行長蕭旭岑等人提告背信、侵占，案件進入司法程序。馬英九好友、作家楊渡接連發表四篇貼文，暗指此局是馬英九的因果。對此，基金會顧問廖繼斌發出公開信反擊，痛批楊渡利用馬英九過去對他的提攜與交情，公開吆喝群眾圍觀、放送朋友隱私，「天下有比這個更無情無義的朋友嗎？」他強調，即使馬英九第一時間致電溝通，楊渡仍變本加厲，嚴重汙衊馬英九的形象。廖繼斌極力澄清馬英九的健康狀況，駁斥外界關於馬英九失智、無法處理事務的傳聞。他透露，自己近期與馬英九有高達14次的會談，馬英九還曾認真糾正他複雜的法律問題，楊渡的貼文讓外界深信馬英九身體退化，導致自己遭到諸多指責，甚至連228事件中受難的祖父也連帶受辱。他痛心表示，楊渡的四篇貼文不僅傷害了馬英九與基金會的人格權，更侵害了他與先人的名譽，因此決定挺身而出，「到法院與你對簿公堂」，透過司法讓真相大白。至於基金會的財務風波，廖繼斌指出，蕭旭岑與王光慈涉嫌將仰慕者給的大筆金錢不入帳、私藏在辦公室，甚至因擔心檢調搜索而交代同仁拿回家藏匿；此外，王光慈更涉嫌用台商捐贈的現金私發給員工，並特別交代不用報稅。馬英九與金溥聰堅持主動移送檢調，是為了建立財政紀律並保護馬英九免於司法風暴，絕非楊渡口中的宦官惡僕。