台灣近年來已經成為全球人工智慧（AI）產業供應鏈關鍵，韓國媒體點出，台灣人習慣自己組裝電腦的文化是箇中關鍵，「光華商場」商圈也與本地製造業生態系同步進步，曾經組裝PC的台灣硬體產業，如今正在為全球組裝AI伺服器。
首爾龍山商圈衰退 光華商場與時俱進
韓媒《朝鮮日報》報導，首爾的龍山電子商圈過去曾是韓國本土客製化PC文化的龍頭。但隨著比價平台出現、線上購物普及，實體通路的競爭力迅速減弱，加上本土PC製造商的式微，又恰逢行動裝置時代的轉移，龍山從此走上衰退之路。
相較之下，台北的光華商場卻能保住命脈，因為這個商圈不僅僅是一個販售商品的流通空間，更作為與台灣PC產業一同成長的硬體生態系的一部分發揮著功能。緊鄰光華的大型IT綜合商場「三創生活園區」，展示著最新的PC、電競設備及AI PC，扮演著與傳統零件商圈連接的紐帶。
本土電腦廠轉型 從PC做到AI伺服器
圍繞著光華商場成長的華碩（ASUS）、宏碁（Acer）、微星（MSI）和技嘉（Gigabyte）等本土PC企業，如今已成為全球知名品牌，並在隨後將業務擴展至伺服器製造。隨著製造PC主機板、顯示卡和散熱裝置的企業進軍AI伺服器和數據中心市場，PC產業累積的底蘊順利轉移到了AI產業。
在地商家觀察 台灣人愛自己組電腦
在光華商場銷售PC零件的店家也分享，「台灣市場雖然不大，但對PC的需求依然很高。台灣人至今仍更喜歡親自挑選零件，並根據自己想要的規格來組裝電腦」、「許多人從小就習慣自己組裝和升級PC，擁有這種經驗的人自然而然地進入IT產業或成為硬體工程師，這在台灣並不少見」。
電腦展也轉型 昔組PC現在做全球AI伺服器
《朝鮮日報》也提到剛落幕的台北國際電腦展（COMPUTEX 2026），這個亞洲最大的IT與電腦展最初是展覽電腦和PC零件，如今已經轉型以AI伺服器、數據中心、液冷技術和高效能運算（HPC）技術為焦點的盛會。
產業官員表示，唯一改變的只有產品的「體積」，而產業的根基始終如一。AI伺服器本質上也是一台巨大的電腦，同樣結合了中央處理器（CPU）、圖形處理器（GPU）、主機板、電源供應器和散熱裝置。
分析指出，過去在PC組裝中累積的技術實力和供應鏈，順利延續成了當今的AI伺服器製造能力。
輝達（Nvidia）的大量AI伺服器都在鴻海、廣達和緯創等台灣企業的生產線上進行組裝。華碩和技嘉等傳統PC主機板公司，也正將業務擴展至AI伺服器和數據中心市場。在製造顯示卡、主機板和散熱元件中建立的能力，已成功擴大到了AI基礎設施的供應鏈中。與龍山商圈不同，光華商圈已經與製造生態系共同成長，曾經組裝PC的台灣硬體產業，如今正在為全球組裝AI伺服器。
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韓媒《朝鮮日報》報導，首爾的龍山電子商圈過去曾是韓國本土客製化PC文化的龍頭。但隨著比價平台出現、線上購物普及，實體通路的競爭力迅速減弱，加上本土PC製造商的式微，又恰逢行動裝置時代的轉移，龍山從此走上衰退之路。
相較之下，台北的光華商場卻能保住命脈，因為這個商圈不僅僅是一個販售商品的流通空間，更作為與台灣PC產業一同成長的硬體生態系的一部分發揮著功能。緊鄰光華的大型IT綜合商場「三創生活園區」，展示著最新的PC、電競設備及AI PC，扮演著與傳統零件商圈連接的紐帶。
本土電腦廠轉型 從PC做到AI伺服器
圍繞著光華商場成長的華碩（ASUS）、宏碁（Acer）、微星（MSI）和技嘉（Gigabyte）等本土PC企業，如今已成為全球知名品牌，並在隨後將業務擴展至伺服器製造。隨著製造PC主機板、顯示卡和散熱裝置的企業進軍AI伺服器和數據中心市場，PC產業累積的底蘊順利轉移到了AI產業。
在地商家觀察 台灣人愛自己組電腦
在光華商場銷售PC零件的店家也分享，「台灣市場雖然不大，但對PC的需求依然很高。台灣人至今仍更喜歡親自挑選零件，並根據自己想要的規格來組裝電腦」、「許多人從小就習慣自己組裝和升級PC，擁有這種經驗的人自然而然地進入IT產業或成為硬體工程師，這在台灣並不少見」。
電腦展也轉型 昔組PC現在做全球AI伺服器
《朝鮮日報》也提到剛落幕的台北國際電腦展（COMPUTEX 2026），這個亞洲最大的IT與電腦展最初是展覽電腦和PC零件，如今已經轉型以AI伺服器、數據中心、液冷技術和高效能運算（HPC）技術為焦點的盛會。
產業官員表示，唯一改變的只有產品的「體積」，而產業的根基始終如一。AI伺服器本質上也是一台巨大的電腦，同樣結合了中央處理器（CPU）、圖形處理器（GPU）、主機板、電源供應器和散熱裝置。
分析指出，過去在PC組裝中累積的技術實力和供應鏈，順利延續成了當今的AI伺服器製造能力。
輝達（Nvidia）的大量AI伺服器都在鴻海、廣達和緯創等台灣企業的生產線上進行組裝。華碩和技嘉等傳統PC主機板公司，也正將業務擴展至AI伺服器和數據中心市場。在製造顯示卡、主機板和散熱元件中建立的能力，已成功擴大到了AI基礎設施的供應鏈中。與龍山商圈不同，光華商圈已經與製造生態系共同成長，曾經組裝PC的台灣硬體產業，如今正在為全球組裝AI伺服器。