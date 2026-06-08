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美股上週五重摔，台指期盤後暴跌3006點，創史上最大跌點，台股今（8）日也同樣躲不過資金急殺，一度崩跌近2700點，創下史上最大盤中跌點紀錄，終場跌幅收斂至1568.16點，收在43502.78點，寫下史上第3大收盤跌點紀錄。對此，金管會則信心喊話，強調台股跌幅介於亞股間，截止6月5日整戶擔保維持率200.07%，基本面也未改變，將視國際情勢變化祭出相應措施。若與亞股相較，金管會表示，台股今日收盤指數43502.78點，下跌1568.16點，跌幅3.48%，成交量約1兆1325億元。同時段截至今日下午1時30分止，亞洲主要股市韓國跌6.43%，日本跌4.20%，上海跌1.79%，新加坡跌1.71%，香港跌1.42%。另外，截至今年6月5日整戶信用擔保維持率為200.07%，處於相對健康的水位，短線內暫時沒有大規模引發集體斷頭的風險。就台股基本面來看，金管會指出，今年截至5月底本益比約30.8倍，現金殖利率1.61%，加計股票股利為1.64%，國內上市櫃公司2026年截至4月底累計營收約19.404兆元，較去年同期成長31%。