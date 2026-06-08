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鋒面越靠越近 豪雨已經出現

▲隨著鋒面逐漸接近台灣、西南風持續增強，全台天氣已明顯轉趨不穩定。（圖／中央氣象署）

周二、周三雨勢最大 西南氣流狂吹

▲滯留鋒面即將抵達台灣，配合西南氣流影響，氣象署示警，周二、周三全台都有豪雨或大雨。（圖／中央氣象署）

本周雨勢分兩波 周末再迎新一輪強降雨

受滯留鋒面、西南氣流共同影響，中央氣象署啟動大規模豪雨強化預報作業，今（8）日晚間起至周三（6月10日）是降雨高峰期，西半部、宜蘭及花東山區有大雨或豪雨機率，中南部山區將出現豪雨以上等級降雨。氣象署預報員黃恩鴻指出，隨著鋒面逐漸接近台灣、西南風持續增強，全台天氣已明顯轉趨不穩定。今天中南部全天降雨，大台北午後也出現短延時強降雨，部分地區3小時累積雨量超過100毫米，達豪雨標準。黃恩鴻說明，台灣附近雲量偏多，尤其台灣西南側及南海水氣明顯增加，明（9）日清晨起，西南風將進一步增強為西南氣流，帶來更多暖濕空氣，使各地降雨範圍擴大，天氣更加不穩定。周二、周三，滯留鋒面橫跨台灣上空，搭配西南氣流形成有利強降雨的大氣環境，尤其周二晚間至周三，需留意中小尺度對流系統發展，可能帶來局部劇烈降雨，但實際影響區域仍有不確定性。針對降雨型態，黃恩鴻分析，主要可分為兩類，一是鋒面帶上的短延時強降雨，不分平地、山區都有機會發生，另一類則是西南氣流與地形作用形成的持續性降雨，主要集中在中南部迎風面山區，累積雨量及致災風險較高。黃恩鴻提醒，周三晚間至周四（6月11日）鋒面逐漸南移，降雨將稍微趨緩，但中南部仍有局部大雨機率；周五至周日（6月12日至6月14日）滯留鋒面及西南風可能再度影響台灣，降雨有再增強趨勢。受降雨影響，未來一周各地高溫約26至30度，較近期明顯下降。