我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣房市近年少見的「買貴退差價」奇景真實上演！位於桃園市平鎮區的預售屋建案「福倉埕藝」近期宣布調整售價，並罕見決定「同步回饋已購客戶」，主動退還差價。消息一出，立刻在房地產社群與 Threads 上引發廣大網友的熱烈討論與高度讚賞。以下為本案核心重點與社群熱議方向：罕見佛心舉動，已購客大讚： 一名「福倉埕藝」的已購戶透露，日前接到銷售業務的主動來電，通知因建案價格進行調整，建商將全力協助已購客戶「重新簽約」，預計可退回高達約 130 萬元 的房屋價差。每戶降價破百萬，房價重回3字頭： 據了解，該建案在重新調整價格後，平均每戶降價幅度落在 130萬至180萬元 之間。整體成交行情平均回檔至 3字頭，讓價格更具市場競爭力。最新產品與總價規劃： 「福倉埕藝」主打 24~39 坪、2~3 房的格局規劃。調整後的最新總價為2房（含車位）： 總價約 1138 萬元起，3房（含車位）總價約 1500 萬至 1800 萬元 左右。隨著消息傳開，房市社團的討論也遍地開花。多數網友對於建商的作法給予極高的評價，大讚建商誠信與風骨：不少網友驚呼：「第一次看到買房還能退差價的！」並指出許多建商在面臨景氣波動降價時，往往會引來舊買方抗議，但福倉建設這次選擇主動對已購客展現誠意，被讚是「真正有良心、有格局的在地建商」，此舉無疑是最好的免費廣告，品牌形象直接拉滿。除了大讚福倉建設佛心，Threads上的房產討論區也出現了另一層面的專業分析。有網友點出，由於原先的高價實價登錄可能因為這次的「退款與重新簽約」而無法通過審查、遭到地政局「鎖碼」不予公布，甚至需要被全面下架。網友分析，建商此舉非常聰明，透過退價差重新簽約，將平均行情拉回3字頭、修正總價，不僅穩住了已經購買的客戶、免去退戶糾紛，更新的總價帶也正好完美切入「新青安貸款」的成數甜蜜點。這意味著建案決定「不封牌、不躺平」，而是選擇讓利給真正的自住客，重新在市場上取得銷售主導權。