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健保針對3條件開立安眠藥專業審查 陳亮妤：病人安全管理

召集10大醫學會討論安眠用藥 健保署：降低不當依賴風險

睡眠對於許多人成為相當大的困擾，根據健保署統計，110年至114年健保申報資料，每年約190萬人使用安眠藥，其中65歲以上高齡族群約占4成，由於長期或多重使用安眠鎮靜藥物，可能會增加跌倒風險。因此符合3大條件的族群，若開立藥物可，根據健保資料顯示，今年第一季統計不到100人有此類不當使用情形。健保署統計110年至114年健保申報資料，每年約有190萬人使用安眠藥，其中65歲以上高齡族群占約4成。根據國際麻醉藥品管制局2024年資料顯示，我國部分BZD、Z-drug類安眠藥物每日劑量，為韓國的2倍、澳洲的3倍。由於長期或多重使用安眠鎮靜藥物，可能增加跌倒、認知功能受損及其他不良事件發生。健保署醫審及藥材組參議張惠萍說，此次針對安眠藥多重用藥管理是為了提升病患安全。張惠萍說明，健保快譯通裡面的健康存摺有生活型態量表，將資料傳至大家醫平台，讓醫師了解若發現有睡眠問題時，可適時提供諮詢，也可以轉接到其他的專科。張惠萍指出，病人65歲以上、同時使用3種以上長效或短效安眠類藥物，且一年累積使用超過6個月的條件，由健保署進行資料查核，回饋給原有醫療院所，並由專家進行專業審查，評估其用藥的合理性。健保署長陳亮妤指出，已在去年12月開始輔導醫療院所，截至今年第一季統計資料顯示，不到100人此類不當使用而遭核扣，區域部分則都相對平均，並沒有哪個區域特別多。陳亮妤說，這個是有專業共識的，若是非常嚴重、有共病的患者，需要大量鎮靜或安眠藥才可入睡，可尊重專業評估，如果有65歲以上、加上開到3種長效或3種短效且開立超過6個月以上，臨床就要提供資料了解是什麼情況。張惠萍說，若高齡者常見共病、睡眠問題，但同時使用3種以上的長效、短效安眠類藥物，學理上並不支持，但也並非不要再開立安眠藥，而是要做出合理處方；一旦被認定為不具開藥合理性，健保會針對原開藥醫師進行核刪、不予健保給付，以降低不當依賴安眠藥物的風險。對於相關共識，張惠萍說，去年底邀請相關醫學會，包括台灣精神醫學會、台灣睡眠醫學會、台灣成癮學會、台灣內科醫學會、台灣家庭醫學醫學會、台灣神經學學會、台灣兒科醫學會、台灣介入性心臟血管醫學會、台灣醫院協會、醫師公會全國聯合會及精神醫療領域專家等進行討論。對於民眾端，健保署已結合「三高慢性病888計畫」中的第二個「8」，導入睡眠健康相關評估與生活習慣諮商，民眾可透過「全民健保行動快易通｜健康存摺(APP)」填寫「生活型態評估量表」，填報結果將導入家醫大平台，醫師診察時可提供諮詢、建議及轉介。當睡眠評估分數偏低時，可依情況由精神科、家庭醫學科或其他專業醫療團隊協助介入，必要時轉介相關專科進一步治療。