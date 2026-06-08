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大展爆發力！「童子瑋會贏」逐步成選戰共識

贏謝國樑！童子瑋3大優勢曝光

隨著2026基隆市長選戰逐漸升溫，總統賴清德、行政院長卓榮泰、秘書長張惇涵，到前總統蔡英文、親民黨主席宋楚瑜、副總統蕭美琴、前副總統陳建仁陸續現身基隆，引發外界也開始關注，政壇人士分析，童子瑋在市政嫻熟度、團隊機動力、候選人親和力三大面向，都比謝國樑更有優勢，已被綠營視為「北台灣突圍人選」的重點指標。政壇人士表示，根據綠營內部參考民調，童子瑋在去年11月尚未正式參選時，因為整體知名度不到七成，與謝國樑差距約15%。民進黨內部當時就認為「還沒正式參選、知名度還沒打開，就只差15%」，代表童子瑋後勢可期，而謝國樑雖然是現任市長，但選票結構並不穩固，市政成績無法轉化為連任優勢。該人士指出，童子瑋正式參選後，很快展現選戰爆發力。無論是市政議題攻防、政策論述、社群文宣，或地方組織行程，都能快速出招、即時回應，不僅引發媒體話題，也帶動基層討論。他說，童子瑋是新生代少數同時具備媒體話題、政策敏感度與組織整合能力的候選人。政壇人士分析，外界觀察選舉行程時，有一個基本方法，就是看在民調還沒領先時，越被認為具有勝選可能的候選人，越容易獲得中央級大咖加持，因為選戰資源必須花在刀口上。尤其基隆並非六都，卻能陸續吸引蔡英文、蕭美琴、陳建仁等高層級政治人物造訪，這本身就是不尋常訊號，代表對綠營內部而言，「童子瑋會贏」逐步成為選戰共識。政壇人士指出，謝國樑市政爭議屢屢登上全國版面，而童子瑋與謝國樑相比，目前至少有三大對決優勢。第一是市政嫻熟度。童子瑋擔任議長時，對市府預算與基層需求都有掌握；第二是團隊機動力，不管在文宣、議題、活動與政策回應上，都有明快節奏、也能掌握輿論；第三是候選人親和力。相較於謝國樑常陷入爭議與防衛姿態，童子瑋更親民，也有新鮮感，會被認為年輕、務實、活力的新生代候選人。政壇人士說，根據媒體掌握的綠營內參民調，童子瑋在3月後已將差距縮小到10%內，近期更來到5%差距。現在距離選戰熱期仍有時間，這對挑戰者而言，已經是相當驚人的上升幅度，這不只是童子瑋的努力，也包含中央執政回穩、股市再創高點，以及蘇巧慧、林國漳的翻轉效益。政壇人士進一步分析，若童子瑋在基隆持續逼近，甚至在民調上超越謝國樑，加上蘇巧慧在新北，也逐步有壓制李四川的態勢，代表民進黨有機會在北部形成翻轉氣勢，屆時台北市長蔣萬安不只要顧台北基本盤，還可能面臨基隆、新北同時升溫的外溢壓力，形成「一打三」的北台灣選戰局面。