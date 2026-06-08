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AI高速爆發，全球各行各業紛紛搶搭順風車，面對此一龐大市場商機，過濾大廠旭然國際今（8）日指出，不僅持續深化薄膜等高端過濾材料與關鍵技術的研發，更積極拓展半導體、高科技電子等相關液體過濾升級商機，跨入高附加價值「製程端」液體過濾領域，董座何宜臻表示，今年希望維持營收兩位數成長。根據Gartner最新預估，全球半導體營收2026年將突破1.3兆美元、年增64%，其中AI半導體約佔整體半導體營收三成，且大型雲端服務業者AI基礎建設投資預期將成長逾五成，顯示AI晶片、記憶體、資料中心網通與電源相關需求仍為產業成長主軸。旭然表示，隨著全球半導體供應鏈走向短鏈化與在地化擴建，加上先進製程如2奈米、3奈米不斷推進，高科技廠房對於製程液體與電子級化學品的潔淨度、穩定性及過濾精度要求已日益嚴苛，為精準掌握產業升級商機，旭然的業務版圖正迎來重大突破，積極從傳統的「廠務端」液體過濾，跨足至技術門檻極高的「製程端」過濾應用。公司去年底推出專為半導體高階濕製程設計的全氟（PTFE）材質濾芯與濾殼新品，該高階產品具備優異的抗腐蝕性、高潔淨度、耐高溫與低溶出等特性，可應用於半導體濕製程及關鍵製程液體過濾環節，目前已積極送樣至多家半導體客戶進行測試驗證。隨著後續認證通過與導入，將有助於半導體業務由廠務端延伸至高附加價值的製程端，同步積極完善半導體製程端應用領域相關產品線開發，以期打造集團未來營運新成長動能。除了半導體製程過濾需求，旭然也看好AI伺服器水冷、液冷相關應用，AI資料中心熱管理需求升溫，液冷系統對水質、雜質控制、循環穩定性與過濾效率要求也同步提高，將有助帶動工業液體過濾產品在AI伺服器與資料中心應用之拓展空間，旭然也積極掌握美國半導體與AI資料中心快速發展所帶動之工業液體過濾需求，並受惠歐洲扶植在地半導體產業鏈、食品及製藥行業嚴格監管推動過濾設備升級。台灣市場方面，受惠電子與半導體產業持續成長，加上再生水政策推動，帶動工業液體及廢水處理需求攀升等，旭然憑藉全球在地服務據點、專業認證、客製化能力、多區生產基地及量產實力為基礎，深化高階產業客戶合作。展望未來，旭然表示審慎樂觀，公司秉持「高階過濾材料研發」、「半導體製程過濾升級」、「水資源回收與ESG需求」及「全球區域接單擴張」為主要發展方向，持續提升高階過濾產品的市場滲透率。旭然並強調，隨著公司新任經營團隊近期正式完成接棒，將進一步整合研發、製造、材料與全球服務能力，推動營運規模與獲利結構同步優化，戮力開創未來營運寫新頁可期。