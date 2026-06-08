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資誠（PwC）今（8）日發布《2026全球市值百大企業排名分析報告》，統計至2026年3月31日全球百大企業的市值，並分析市值排名與變化發現，全球百大企業總市值創下51.8兆美元歷史新高，年增率達22%，受惠於全球AI浪潮以及半導體需求持續增溫，輝達（NVIDIA）今年市值超越蘋果（Apple），以4.237兆美元登上全球市值最大寶座；台積電（TSMC）市值翻倍，達到1.427兆美元、擠進「兆元俱樂部」，排名躍升至第9名，較去年進步3名。過去一年，全球百大企業的總市值增加9.211兆美元（成長22%），遠高於前一年7%（2.765兆美元）的成長率。截至今年3月31日，前10大排名以輝達（NVIDIA）為首，依序為蘋果（Apple）、Google母公司Alphabet、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、沙烏地阿拉伯石油公司（Saudi Aramco）、博通（Broadcom）、臉書母公司Meta、台積電（TSMC）、特斯拉（Tesla）。過去一年，台積電與博通的市值已超過1兆美元，進入兆元俱樂部。值得注意的是，在全球百大企業中，11家公司年市值成長幅度超過100%，遠高於前一年的只有2家。其中，受惠於高頻寬記憶體（HBM）需求激增，SK海力士（SK Hynix）市值成長幅度最大（317%），其次是美光科技（Micron），成長292%。就各個地區來看，美國企業市值攀升至38.76兆美元，市值年增24%，占全球百大企業總市值的75%，得益於11家公司新進榜，包括美光科技（Micron）、應用材料（Applied Materials）與花旗集團（Citigroup）；同時有7家公司退出榜外，包括奧多比（Adobe）和優步（Uber）等。中國大陸及香港在百大企業的總市值成長9%達3.33兆美元，家數從12家降至11家，今年掉出百大榜外的企業包括比亞迪、小米，新進榜的企業則有中海油。騰訊控股以5,560億美元市值維持最大公司的位置，而阿里巴巴集團市值則下滑8%，降至3,050億美元。除了中海油，在香港上市的中國移動、寧德時代也在百大榜單內，其中寧德時代因海外市場成長與儲能技術優勢，市值年成長75%。台灣唯一進百大的公司依然是台積電，在台積電帶動下，台灣市值由去年的第7名上升至今年第4名，僅落後於美國、中國大陸與沙烏地阿拉伯，市值成長率101%，在前五大國家中高居第一。歐洲在百大企業榜從18家公司降至16家，總市值下滑2%至4.033兆美元。截至2026年3月31日，歐洲市值最高的公司是艾斯摩爾（ASML），市值年增94%至4,970億美元；精品業LVMH與愛馬仕（Hermès）市值則分別年減14%和36%。資訊科技產業在全球百大仍占主導地位，市值年增34%，達到18.69兆美元，有5家公司成為百大企業名單的新成員，其中半導體與硬體產業表現最為出色，包括美光科技、科林研發（Lam Research）、應用材料等。美股7巨頭占百大總市值37%，但表現兩極。市值成長幅度最大者為Google母公司Alphabet（+83%），其次為特斯拉（+67%）與輝達（+60%）；蘋果成長12%，亞馬遜成長11%；微軟（-2%）與Meta（-1%）則呈微幅衰退。從產業別來看更為明顯，系統軟體（-23%）及應用軟體（-25%）是市值縮減幅度最大的子產業。原物料與工業領域是今年亮點之一，市值分別年增84%與42%，是成長幅度較大的產業。受惠於近期地緣政治事件與資金從軟體公司撤出的雙重效應，市場偏好呈現「重資產、低汰換」（Heavy Asset Low Obsolescence, HALO）的趨勢，包括電氣設備與機械製造商奇異維諾瓦（GE Vernova）（+182%）、開拓重工（Caterpillar） （+109%）、金屬與礦業公司必和必拓集團 （BHP Group）（+45%）均有顯著市值成長。相較而言，金融產業成長放緩，近一年成長僅6%，遠低於2025年的39%成長。主因為各國央行在2025年相繼降息，壓縮金融業獲利空間，以及近年地緣政治不確定性，共同抑制市場情緒。值得注意的是，此報告根據各上市公司2026年3月31日市值進行排名，但4月以來，各企業股價持續變動，截至6月5日止，台積電的市值已達1.94兆美元，超越沙烏地阿拉伯石油公司、特斯拉與博通，排名上升至全球第6名。PwC Taiwan市場長林一帆表示，台積電在AI與半導體需求驅動下市值翻倍，不僅推升自身排名進入全球前10大，也直接拉動台灣整體市值排名躍升至全球第4，反映出台灣在全球科技供應鏈不可或缺的關鍵地位。另一方面，「HALO（重資產、低汰換）」趨勢與原物料、工業股強勢反彈，意味資金開始由純軟體與平台經濟轉向實體製造與基礎建設，這對台灣而言既是機會也是挑戰，機會在於半導體與AI供應鏈仍屬核心受惠產業，但挑戰在於長期市值成長動能可能受限於單一產業景氣循環波動，未來應思考如何擴大產業結構多元性，以厚植經濟韌性，開創下一波成長新局。