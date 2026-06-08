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▲中國國家主席習近平今（8）日訪問北韓，展開為期兩天的國事訪問，與北韓國務委員長金正恩舉行會談。（圖／翻攝自微博／新華社）

▲中國國家主席習近平今（8）日訪問北韓，展開為期兩天的國事訪問，與北韓國務委員長金正恩舉行會談。（圖／翻攝自微博／新華社）

▲中國國家主席習近平今（8）日訪問北韓，展開為期兩天的國事訪問，與北韓國務委員長金正恩舉行會談。（圖／翻攝自微博／新華社）

中國國家主席習近平今（8）日訪問北韓，展開為期兩天的國事訪問，下午在平壤錦繡山迎賓館同朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩舉行會談。新華社報導，習近平指出，時隔7年再次到訪美麗的平壤，我感到十分高興，也格外親切。我願同總書記同志一道，以這次訪問為契機，加強對新時期中朝關係的頂層設計和戰略指引，推動中朝關係與時俱進、得到更大發展，更好造福兩國和兩國人民，為地區乃至世界和平穩定和發展繁榮作出積極貢獻。習近平強調，中朝兩國同為共產黨領導的社會主義國家。中朝傳統友誼植根於雙方共同的理想信念和奮鬥目標，有深厚歷史積澱、堅實政治基礎、牢固情感紐帶，世代友好、命運與共、守望相助始終是中朝關係的鮮明特徵。無論國際形勢如何變化，中國黨和政府高度重視中朝傳統友好的堅定立場不會改變，對金正恩總書記同志領導朝鮮社會主義事業的堅定支持不會改變，維護中朝雙方共同利益和良好戰略環境的堅定決心不會改變。面對加速演進的世界百年變局，雙方要登高望遠、繼往開來，從兩黨兩國關係發展歷程中汲取智慧，在人類歷史發展大勢中把握機遇，為中朝傳統友誼注入新的時代內涵和強勁動力，開闢兩國社會主義事業和地區和平與發展更加美好的前景。習近平也就發展中朝關係提出四點意見，第一，堅持以高層交往為引領，夯實政治互信根基；第二，堅持以為民造福為目標，提升務實合作水準。雙方要以邊境口岸全面復通、民航航班和國際客運列車恢復運營為契機，擴大人員往來，實現雙向奔赴；第三，堅持以友誼傳承為動力，拉緊民心相通紐帶。中方願同朝方用好各自優勢資源，加強教育、文藝、旅遊、體育、媒體、青年、地方、友城等交流合作，讓中朝傳統友誼更加深入人心；第四，堅持以公平正義為理念，豐富戰略協作內涵。金正恩表示，習近平總書記同志時隔7年再次訪問朝鮮，是朝鮮人民最尊重的貴賓，我們表示最隆重、最熱烈的歡迎。習近平總書記今年首次出訪就來到平壤，體現了對朝中關係的高度重視和友好情誼，對朝方是莫大的鼓舞。此訪再次清晰表明，久經考驗的、始終站在自主和正義的歷史正確一邊的朝中關係是多麼牢不可破。朝中兩國的特殊性不僅在於我們互為鄰國，更在於雙方具有深厚傳統友誼和共同的理想信念，並對此彼此珍視和代代傳承。金正恩表示，去年9月我同習近平總書記在北京會晤後，兩國關係在各領域活躍發展，給兩國人民帶來實實在在的福祉。朝方高興地看到，在習近平總書記同志領導下，中國取得令世界驚歎的發展成就，國際地位極大提升。習近平總書記提出的人類命運共同體理念和四大全球倡議對促進世界和平與發展具有深遠意義，得到世界人民的支援和讚賞。金正恩表示，近年來國際社會正經歷前所未有的巨大變化，朝方將始終不渝地堅持一個中國原則，堅定支持中國維護核心利益的政策和立場。鞏固和發展新時代朝中友誼是人民的選擇、時代的需要，是朝方始終不變的戰略選擇和堅定不移的戰略意志。我們會一如既往將發展朝中關係作為國家最重大的第一戰略事業，為把朝中關係建設成國家關係的典範而竭盡全力，共同為地區和世界的和平繁榮作出貢獻。