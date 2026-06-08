我是廣告 請繼續往下閱讀

美股在上週「黑色星期五」暴跌，連帶拖累包含台股在內等亞洲股市週一走勢，指數紛紛重挫。不過，美股週一盤前晶片股重新上揚，輝達與博通盤前上漲，各大投行仍看好美股與科技股前景。根據路透報導，標普500指數與那斯達克指數期貨週一上漲，在晶片股於跌至逾兩週低點後回穩之際，投資人重新進場。輝達（Nvidia）、博通（Broadcom）及美光（Micron Technology）盤前股價分別上漲1.5%至3.9%，另一方面，晶片設計大廠邁威爾（Marvell Technology）盤前大漲6.6%，因該公司將於6月22日開盤前正式納入標普500指數成分股。科技股開始從上週五的急跌中反彈，當天美國上市晶片製造商市值合計蒸發約1兆美元。市場對貨幣政策可能進一步緊縮的預期，以及博通上週公布的業績表現未達市場高度期待，引發投資人擔憂該產業成長速度過快，因此在今年大幅上漲後選擇獲利了結。投行瑞銀全球財富管理（UBS Global Wealth Management）首席投資長海費爾（Mark Haefele）表示，「我們不認為投資人會失去對人工智慧（AI）前景的信心。雖然科技股近日因市場擔憂企業能否達成高成長預期而承壓，但企業基本面依然強勁。」截至美東時間上午6時07分，盤前標普500指數期貨上漲25.75點，漲幅0.35%；那斯達克100指數期貨上漲200.75點，漲幅0.69%；道瓊指數期貨則下跌47點，跌幅0.09%。5月就業數據遠優於市場預期，也是上週五股市重挫的原因之一。交易員因此提高對今年升息的押注。根據芝商所（CME Group）的FedWatch工具顯示，利率期貨市場目前反映聯準會（Fed）於12月升息25個基點的機率為42%。另據MarketWatch等媒體報導，摩根士丹利分析師團隊發表最新研究報告，認為此次美股拋售主要是由倉位調整引發的，屬於「健康回檔」。知名分析師威爾森（Mike Wilson）的團隊指出，此次下跌主要由半導體與記憶體相關股票領跌。這些股票在今年以來漲幅顯著，導致風險過度集中在對沖基金與槓桿型 ETF 中，風險不斷累積。摩根士丹利認為，若這波牛市想要健康地延續至年底，市場出現調整是不可避免的，但從長遠來看具備積極意義，有助於釋放過度集中的風險。儘管目前全球市場因 AI 企業的高昂支出、中東局勢升溫以及通膨壓力感到不安，但摩根士丹利對後市依舊維持樂觀態度，因企業盈利持續提高，具成長動能；市場成長也有擴張趨勢，而非僅限少數大型公司，摩根士丹利維持對標普 500 指數 8000 點的目標價位，這意味仍有約 8% 的上漲空間。