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▲ESPN針對NBA總冠軍賽智能模組預測勝率，尼克勝率高達58.2%，馬刺勝率則為41.8%，兩隊相差近17%。（圖／擷取自ESPN）

▲林書豪受邀擔任解說員，總冠軍賽開打前預測馬刺會在第6、7場封王。（圖／記者林柏年攝）

NBA總冠軍賽G3即將於明天08：30展開，聖安東尼奧馬刺陷入0：2落後，還將客場作戰，賽前ESPN公布預測勝率，尼克勝率高達58.2%，馬刺勝率則為41.8%，整體是一個尼克接近「64開」的局面，而林書豪前日則預測馬刺將於6、7戰封王，目前看來情況不妙，但他仍強調不會更改立場。馬刺前2戰主場皆失守，但總輸分也僅11分，尤其第2場是文班亞馬（Victor）關鍵時刻傳球失誤，否則馬刺還握有最後一擊機會，兩隊戰力相近是事實，但失掉第2場主場實在太傷，根據歷史統計，過去僅有2支球隊在總冠軍賽前2場主場皆失守，結果最後都無緣封王，馬刺要翻盤得仰賴奇蹟。ESPN每場都會針對總冠軍賽公布智能模組的預測勝率，尼克勝率高達58.2%，馬刺勝率則為41.8%，兩隊相差近17%。值得注意的是，前2戰智能模組都預測馬刺贏球，首戰、次戰預測馬刺勝率58%、56.8%都明顯高於尼克，結果全翻盤。NBA華裔球星林書豪自首戰就擔任ESPN分析師，他當時認為這是一輪激烈的系列賽，但整體看好馬刺，認為聖城大軍會在第6、7戰封王，如今態勢卻不太妙，林書豪笑說自己不會收回預測，「系列賽開始前，我認為尼克因為休息比較久，會打得比較生疏、慢熱，反觀馬刺擊敗雷霆後氣勢很棒，所以我認為馬刺會贏，只是現在看起來不太妙。但我不能中途收回預測或改變立場，那樣做不公平。」賽前還有一隻被名為護國神犬的Air Corgi柯基犬，用頂球方式做出預測，他過去因精準預測西區冠軍賽而爆紅，本次總冠軍賽他也照慣例頂球，最終預測馬刺4：3封王，如今看來也有機率翻車。