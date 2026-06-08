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大豪雨：

豪雨：

▲中央氣象署今（8）日發布「豪雨特報」，全台21縣市入列，警戒一路延續到明（9）日晚上。（圖／中央氣象署）

劇烈對流隨時突襲！未來一週降雨「三階段時程」公開

▲受滯留鋒面、西南氣流共同影響，周二、周三是降雨高峰期，西半部、宜蘭及花東山區有大雨或豪雨機率。（圖／中央氣象署）

受到滯留鋒面及西南氣流的雙重影響，從今（8）日晚上開始直到明日晚上，全台將進入這波降雨最劇烈的劇烈天氣階段。中央氣象署今（8）日晚間針對全台21縣市發布，其中高雄市山區與屏東縣山區已被列入區域，民眾須嚴加提防局部豪雨或大豪雨，雨勢將一直持續到明（9）日晚間。📌影響時間：08日晚上至09日晚上高雄市山區、屏東縣山區苗栗縣山區、臺中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、臺東縣山區基隆市、北海岸、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣、馬祖地區。中央氣象署表示，主要是因為滯留鋒面直接移至台灣上空，加上後續補進的風力已達「西南氣流」等級，為台灣周邊大氣打造了極有利於強降雨發生的環境。氣象署特別嚴正提醒，尤其在今晚起至明日，極易有預報難度較高、發展迅速的中小尺度對流系統突襲，帶來瞬間的致命暴雨，民眾應隨時留意最新的雷達回波與即時天氣訊息。中央氣象署補充，整個星期的雨勢走向可以大致劃分為三個關鍵階段。首先在 6 月 9 日至 10 日迎來攻勢最猛烈的高峰，整個西半部、宜蘭地區及花東山區都有大雨或局部豪雨發生的機率，中南部山區甚至可能衝破豪雨等級以上。到了 10 日晚上至 11 日，隨著鋒面位置逐漸往南移動，整體的降雨雖然會稍微緩和，但中南部地區依然有局部大雨發生的機率，不可掉以輕心。最後在 12 日至 14 日期間，由於滯留鋒面與西南風再度回頭影響台灣，整體的降雨量將會再次拔高。後期是否會再度出現連續大雨，仍需密切留意氣象署的最新動態預報。請大家這幾天出門務必隨身攜帶雨具，並盡量避免前往山區或海邊進行戶外活動。