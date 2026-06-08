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無黨籍立委高金素梅今（8）日因涉詐領助理費等案遭台北地檢署起訴，求刑12年6個月。國民黨立委羅智強臉書發文力挺，痛批政府將司法當作利刃，對在野黨進行全面性的追殺，怒轟民主制衡變清算在野。他質疑，賴清德執政最努力做的，清算在野黨絕對排得上第一，高金素梅遭30路大搜索後僅短短4個月，北檢就火速起訴並求處12年半重刑，而扣上的帽子又是老掉牙的助理費，高金素梅從政二十多年，偏偏選在今天辦她，就是因為用助理費入人於罪太好用。羅智強列舉其他案例，高虹安也因助理費涉貪污罪；民進黨內七連霸的立委林岱樺，也是等到想選高雄市長時，才被用助理費偵辦，民調從第一辦到初選落敗。國民黨徵召參選屏東縣長的蘇清泉，上週屏東地檢署針對前年底屏東安泰醫院火警案老案新辦，將原本的緩起訴處分撤銷，改依過失致死罪起訴蘇清泉。羅智強痛批，民進黨操弄司法，就是為了在年底五五波的選戰中，讓蘇清泉陷入司法泥淖、疲於奔命，他提到立委徐巧芯，兩年前參選立委時揭露政府開放萊豬未換得經貿利益，時隔兩年竟突然傳出北檢重啟偵查，將她列為洩密被告，他引述綠媒統計指出，目前已有17名在野黨立委有案在身，民進黨還對此非常得意。羅智強痛批，政府一方面追殺在野，一方面卻「選擇性辦案」，他翻出舊帳指出，賴清德當年擔任台南市長時，曾哽咽以個人政治生命保證前台糖董事長吳乃仁的清白，結果吳乃仁因賤賣台糖土地遭判背信罪定讞，如今不還賠償台糖的1.7億元且消失無蹤、逍遙法外，羅智強諷刺表示，有賴清德的保證，司法也莫可奈何，反觀想要辦誰「莫須有三字就綽綽有餘」。