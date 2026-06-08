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伊朗和以色列7日發生自停火以來最大規模的衝突升級，雙方互相發動空襲。美國總統川普（Donald Trump）也發聲，「以色列與伊朗必須停止『交火』」。CNN報導，伊朗已暫停對以攻擊，川普也再次與以色列總理通話。伊朗自7日晚間向以色列發射11枚彈道飛彈，這是自4月初停火以來的首次襲擊。以色列國防軍在攔截來自德黑蘭的飛彈後，出動數十架戰機，對伊朗境內多處「戰略防禦系統」實施大規模空襲。儘管川普和伊朗最高領袖的一位高級顧問都曾警告以色列應保持克制，但以色列仍然做出了回應。川普在自家社群Truth Social發文，「以色列與伊朗必須停止『交火』」。隨後又在另篇貼文中表示，以色列和伊朗雙方都希望立即停火！關於「和平」的最終談判正在進行中，但可能會因無知或愚蠢而受阻。在達成「最終協議」之前，封鎖將繼續有效。事態應該會迅速進展。CNN報導，伊朗已暫停對以色列的軍事行動。伊朗塔斯尼姆通訊社報道，伊朗軍方在一份聲明中表示，「伊朗伊斯蘭共和國強大的武裝部隊聲援受壓迫的黎巴嫩人民，對以色列政權予以了沉重打擊。如果侵略和敵對行為繼續下去——包括在黎巴嫩南部——將會採取比以往更加嚴厲和更具破壞性的措施。」伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）在以色列與伊朗再度交火後，在X上發文稱，德黑蘭並未放棄與美國的談判，但強調「外交和國防是國家力量的兩大支柱。我們既沒有離開戰場，也沒有放棄談判桌」。以色列消息人士則透露，川普與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）週一再次進行通話，目前尚不清楚兩人的通話內容。這是在兩人週日通話後，不到24小時的第二次電話交談，該次通話中，川普告訴納坦雅胡不要對伊朗發動報復攻擊。