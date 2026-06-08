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NBA總冠軍賽G3明天開打，聖安東尼奧馬刺將帶著0：2落後前往紐約尼克主場麥尼遜花園廣場，賽前美國權威記者Evan Sidery發文，揭露一項殘酷數據，當馬刺20歲新秀哈珀（Dylan Harper）坐在板凳上時，馬刺每百回合淨負分高達20.4分，在場時淨效率則高達+4.6，顯見哈珀上場時間，對於馬刺戰力的重要性。哈珀是2025年選秀會第2順位榜眼新秀，加入馬刺後例行賽出賽69場僅有4場先發，場均11.8分、3.4籃板與3.9助攻，主要擔任第2陣容持球點，季後賽在佛克斯（De'Aaron Fox）受傷期間頂上先發，場均數據提升至13.2分、5.5籃板與2.5助攻，G1全場16分、8籃板，成為總冠軍賽史上最年輕單場得分雙位數的球員。美國記者Evan Sidery稍早也發文，指出一項進階數據，在哈珀未上場時，馬刺每百回合淨負分為20.4分，總計60分鐘的在場時間內，淨效率值高達+4.6，不在場時的36分鐘之內，球隊淨效率則為-20.3，直指哈珀就是馬刺能夠破解尼克防線的關鍵。馬刺前2戰後衛陣容以卡斯特（Stephon Castle）、佛克斯與哈珀為主，前2人主打先發，卡斯特作為POA持球防守者，有無可取代地位，總冠軍賽2戰發生6次失誤尚可，至於佛克斯，雖然因傷影響命中率，但在上戰末節追分期扮演功臣，該如何靈活使用3名後衛，讓他們在最合適時間與文班亞馬（Victor Wembanyama）搭配，是馬刺主帥強森（Mitch Johnson）調度上最重要課題。