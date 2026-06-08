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民進黨日前公布新北市長參選人蘇巧慧領先國民黨李四川的民調，大肆宣傳蘇巧慧在選戰中逆轉領先，國民黨新北市議會黨團智庫今（8）日公布由TVBS民調中心操刀的最新數據，結果顯示李四川以39.2%的支持度，領先蘇巧慧的33.0%，差距已超越誤差範圍，國民黨立委徐巧芯今（8）日發文強調，李四川不只民調領先，在當選看好度上更以39.4%碾壓蘇巧慧27.9%，大勝11.5個百分點，直指綠營刻意營造的劇本，遭到狠狠打臉。徐巧芯認為，這份新民調有幾個關鍵亮點，李四川展現出吸票實力，首先在年齡層上，李四川在被視為鐵桿綠的30至39歲「太陽花世代」中，竟以41.4%支持率大幅領先蘇巧慧28.4%，顯示年輕族群已打破藍綠框架，更看重候選人的特質與能力；其次在政黨傾向方面，除了藍營基本盤穩固，更有高達77.3%的民眾黨支持者倒向李四川，中立選民也是李四川微幅領先。此外，在新北六大次分區中，李四川橫掃五個區域，就連過去被視為民進黨鐵票區的三重、新莊也逆勢領先5.3%，蘇巧慧僅勉強守住自己的本命區。徐巧芯指出，這份民調不僅代表李四川在支持度、年輕族群、中間選民及多數行政區全面領先，更透露出民進黨不斷營造新北穩了的氛圍，與真實民意存在不小落差，性別結構上，李四川雖然在女性選民中暫時落後，但仍有高達28.5%尚未表態，代表川伯未來還有相當大的成長空間，整體而言，新北市民正用最務實的標準在選擇下一任市長，而目前看來，李四川已經獲得更多市民的信賴與認可。