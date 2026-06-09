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▲尼克隊總教練麥克·布朗（Mike Brown）對球隊展現的心理韌性讚譽有加。（圖／美聯社／達志影像）

▲馬刺總教練強森（Mitch Johnson）直言，隊友必須把球餵給文班亞馬。（圖／美聯社／達志影像）

▲尼克主控布朗森率隊挑戰1973年來首冠，渴望在主場登頂的尼克軍團，則已準備好用防守與韌性，將這股全紐約累積了近半世紀的熱情，化為那座夢寐以求的冠軍獎盃。（圖／美聯社／達志影像）

NBA總冠軍賽戰火即將點燃，紐約尼克隊帶著2：0的絕對優勢，於明（9）日回到麥迪遜廣場花園（MSG）主場迎戰聖安東尼奧馬刺隊。這是紐約自1999年以來首次舉辦總冠軍賽，對於這座渴望冠軍已久的城市而言，明日一戰不僅是通往隊史首座金盃的關鍵，更可能寫下NBA歷史性的連勝紀錄。尼克隊目前正處於季後賽13連勝的巔峰狀態。若能在接下來的G3與G4接連獲勝，他們不僅能橫掃馬刺奪冠，更將追平金州勇士隊在2017年季後賽創下的15連勝史詩級紀錄。尼克隊總教練麥克·布朗（Mike Brown）對球隊展現的心理韌性讚譽有加：「無論情況如何，球隊總能在落後時展現反撲，這對教練而言是種難以言喻的喜悅。面對總冠軍賽這樣的高壓舞台，能與這群球員共事，簡直是極大的享受。」當家中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）則感性表示，紐約球迷為了總冠軍賽等待了太久，「我們有義務帶給他們勝利，給他們歡呼的理由，更要給這座城市重燃希望。」反觀馬刺隊，陷入0：2絕境的他們，正試圖創造NBA歷史——因為在總冠軍賽史上，從未有球隊能在主場連輸兩場後逆轉奪冠。馬刺隊的進攻核心文班亞馬（Victor Wembanyama）在總決賽的前兩場比賽表現令人擔憂。NBA官網記者Jerry Beach分析寫道，「尼克隊給溫巴尼亞馬製造了麻煩——進而也給馬刺隊製造了麻煩，馬刺隊在前兩場比賽中只得到199分，這是他們在本次季後賽兩場比賽中得分最低的一次。」儘管文班亞馬平均每場攻下27.5分，高於他季後賽前17場的23.2分，但他的進攻效率卻大幅滑落。總決賽期間，他的投籃命中率僅40.5%，場均出手次數雖提升至21次，卻未轉化為應有的統治力。馬刺總教練米奇·強森（Mitch Johnson）直言：「他在場上應有更多機會，隊友必須把球餵給他。在這種級別的賽事中，半場僅出手4次是絕對無法接受的。」馬刺隊在首兩戰錯失多次領先優勢，總教練強森與文班亞馬均強調，球隊雖展現了永不放棄的鬥志，但頻繁的戰術執行錯誤讓努力付諸東流。今日賽事將是馬刺隊尋求首勝的背水一戰。在麥迪遜廣場花園震耳欲聾的紐約主場壓力下，馬刺能否調整進攻流暢度、協助文班亞馬找回高效率，將決定系列賽是否會就此畫下句點。而渴望在主場登頂的尼克軍團，則已準備好用防守與韌性，將這股全紐約累積了近半世紀的熱情，化為那座夢寐以求的冠軍獎盃。