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女團Red Velvet曾在2018年代表南韓到北韓舉辦《春天到了》演唱會，活動結束後北韓領導人金正恩和所有演出人員一起合照，唯獨成員Irene單獨站在他旁邊，其他成員都站在另一側，讓許多網友搞笑稱「金正恩本命是Irene」，為此Irene本人也在事後受訪時回應，表示當下其實拍照來得突然，根本沒時間想要站哪裡就拍完了，後來才知道自己站在金正恩旁邊。《春天到了》演唱會活動結束後，當天照片也隨之曝光，只見Irene一個人獨自站在金正恩旁邊，和其他成員、表演藝人都隔超遠，因此「Irene是金正恩本命」、「金正恩也愛上韓國第一美女」等傳言鋪天蓋地出現。針對「Irene是金正恩本命」這個傳言，Irene本人也在事後採訪中親自回應，強調當時拍照過程其實相當突然，「表演結束後工作人員突然通知集合拍照，大家都沒時間想站位的情況下，就隨便站了」，並不存在外界想像的特殊安排，「拍的時候根本不知道自己站在哪裡，是拍完才發現的（金正恩在旁邊）。」2018年4月，南韓藝術團赴平壤舉辦《春天到了》公演，當時參演陣容包括Red Velvet、徐玄、趙容弼、白智榮等韓國重量級藝人，而金正恩更特別調整行程，與妻子李雪主一同到場觀賞演出，引發全球媒體高度關注。當天Red Velvet以4人體制登台，由Irene、瑟琪、Wendy及Yeri出席，成員Joy則因拍攝電視劇《偉大的誘惑者》缺席，她們在現場演唱〈Red Flavor〉與〈Bad Boy〉2首知名歌曲，並特別換上較為保守的舞台服裝，以更貼近當地氛圍的方式演出，近十年前的表演畫面至今仍是粉絲討論的經典現場之一。