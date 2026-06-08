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今全台雨勢驚人！雙北、南高屏時雨量飆破百毫米

▲受滯留鋒面、西南氣流共同影響，周二、周三是降雨高峰期，西半部、宜蘭及花東山區有大雨或豪雨機率。（圖／中央氣象署）

氣象署示警！明後天中南部山區防大豪雨

▲明（9）日台灣各地及金馬都會有大雨發生機率，尤其苗栗以南山區、嘉義以南地區、台東山區有局部豪雨，高屏山區甚至有局部大雨，24小時累積350毫米以上雨量。（圖／氣象署提供）

▲近期天氣重點提醒。（圖／中央氣象署）

近期天氣重點

最猛雨彈即將襲台！中央氣象署今（8）日晚間召開劇烈豪雨記者會，預報員李孟軒表示，滯留鋒面已經逼近台灣北部陸地，加上西南風再度增強為強烈的「西南氣流」。從今天深夜到明後兩天（9 日、10 日），台灣將正式迎來這波降雨最劇烈、攻勢最猛烈的時刻。，提醒民眾務必做好防汛準備。氣象署預報員李孟軒表示，今（8）日截至今晚8時止，北部、南部縣市均出現3小時逾100毫米的累積降雨量，尤其台南累積雨量達101毫米、屏東137毫米、高雄甚至高達138.5毫米，而中午過後北部也有局部短延時降雨，新北市累積雨量達127毫米、台北則達145毫米累積雨量。明（9）日台灣各地及金馬都會有大雨發生機率，尤其苗栗以南山區、嘉義以南地區、台東山區有局部豪雨，高屏山區甚至有局部大雨，24小時累積350毫米以上雨量。針對12小時降雨預測，李孟軒指出，今晚至明天清晨（8、9日）鋒面來到北部陸地，鋒面通過期間，北部有強降雨發生機率，迎風面陸陸續續也會有雨勢，南部山區降雨明顯；明（9日）白天鋒面移動到台灣中部，移動過程中會有對流發展，並帶來短延時強降雨。此外，受到西南氣流影響，南部山區將有長時間強降雨，12小時累積雨量逾100毫米；明晚至後天清晨（9、10日）滯留鋒面移動到台灣中部，南部山區仍為降雨熱區；後（10日）白天鋒面南移，移動過程中仍會伴隨強降雨的發生。李孟軒提醒，明後2天受到滯留鋒面及西南氣流影響，西半部、宜蘭、花東山區有局部豪雨，中南部山區有豪雨以上等級降雨，需留意短延時強降雨、雷擊、強陣風、低能見度、積淹水及溪水暴漲，呼籲民眾避免前往山區、溪河活動，並注意交通安全。📍6/9~10：西半部、宜蘭地區及花東山區有大雨或局部豪雨，尤其中南部山區有局部豪雨等級以上降雨發生機率。📍6/10晚起~6/11：鋒面逐漸南移，降雨稍緩，中南部地區仍有局部大雨📍6/12~6/14：滯留鋒面及西南風再影響，降雨再增，留意後期預報